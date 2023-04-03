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美秀集團突拋震撼彈！盤點「解散樂團」　也讓粉絲捶心肝

▲甜梅號（微光群島）2015年8月透過臉書宣布樂團解散，表示團體理念與步調不一致，無法繼續共同合作，17年的樂團生涯就此結束。（圖／翻攝自甜梅號臉書）
▲甜梅號（微光群島）2015年8月透過臉書宣布樂團解散，表示團體理念與步調不一致，無法繼續共同合作，17年的樂團生涯就此結束。（圖／翻攝自甜梅號臉書）

記者賴禹妡/台北報導

台灣獨立樂團「美秀集團」昨（2）日才在高雄駁二藝術特區「2023大港開唱」表演，但演出結束後，美秀集團卻突然在臉書宣布，成員修齊即刻起暫停所有演出活動和露面通告，讓外界相當錯愕，事實上，團體爆出引退、休團的消息過去也不少見，《NOWnews》就整理出3個已解散、休團的樂團，讓粉絲惋惜到捶心肝。 

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▲美秀集團昨（2）日才結束大港開唱，深夜突在臉書發聲明，表示成員修齊（右）即刻起會暫停所有演出活動和露面通告。（圖／翻攝自美秀集團臉書）
▲美秀集團昨（2）日才結束大港開唱，深夜突在臉書發聲明，表示成員修齊（右）即刻起會暫停所有演出活動和露面通告。（圖／翻攝自美秀集團臉書）
〈再見我的愛〉紅遍大街小巷！櫻桃幫2011年無限期休團

女子團體「櫻桃幫」前身為獨立搖滾樂團「Dazzle」，主打流行搖滾曲風，熱門歌曲包含〈再見我的愛〉、〈I wanna rock〉等，但卻在2011年2月24日宣布無限期休團，櫻桃幫透露，休團原因是團員在面臨經濟壓力、感情因素及專輯製作落後的種種考量下，有共識休團一陣子來尋求生活重心，至今仍沒有復出消息。 

▲櫻桃幫是一支台灣四人女子音樂組合。2011年2月24日宣布無限期休團。（圖／翻攝櫻桃幫臉書）
▲「櫻桃幫」熱門歌曲包含〈再見我的愛〉、〈I wanna rock〉等，卻在2011年2月24日宣布無限期休團。（圖／翻攝櫻桃幫臉書）
後搖滾經典樂團「甜梅號」2015年解散！結束17年樂團生涯

台灣的後搖滾經典樂團「甜梅號」，以國外獨立搖滾中後搖滾緩飄和長篇樂器演奏為主打特色，靠著精美編曲及演奏吸引無數樂迷，在2014年曾更名為「微光群島」，並增加鍵盤手成員林昀駿，直到2015年8月，「微光群島」透過臉書宣布樂團解散，表示團體理念與步調不一致，無法繼續共同合作，17年的樂團生涯就此結束。 

▲（圖／翻攝自甜梅號臉書）
▲甜梅號以國外獨立搖滾中後搖滾緩飄和長篇樂器演奏為主打特色，靠著精美編曲及演奏吸引無數樂迷。（圖／翻攝自甜梅號臉書）
KTV必點〈夏天的風〉！元衛覺醒2008年解散　兩人還有好交情

男子音樂創作組合「元衛覺醒」由是元介和衛斯理所組成，曾在2006年以專輯《幸福下載》入圍第17屆金曲獎最佳演唱組合，最經典的歌曲〈夏天的風〉仍是許多人的KTV必點，但2008年傳出衛斯理想退到幕後工作，再加上是元介的兵役、合約問題，團體爆出解散消息，但兩人仍維持好交情，如今是元介在戲劇圈拼出亮眼成績，衛斯理則在2011年和女星朱芯儀結婚，婚後育有2子，並逐漸轉戰幕後工作。

▲衛斯理是前雙人男團「元衛覺醒」成員，老婆是女星朱芯儀，左為是元介。（圖／衛斯理姓賈不姓衛IG）
▲元衛覺醒最經典的歌曲〈夏天的風〉仍是許多人的KTV必點，卻在2008年爆出解散。（圖／衛斯理姓賈不姓衛IG）

美秀集團結束大港開唱！深夜突拋震撼彈：修齊將暫停演出

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