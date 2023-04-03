美秀集團突拋震撼彈！盤點「解散樂團」　也讓粉絲捶心肝

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女子團體「櫻桃幫」前身為獨立搖滾樂團「Dazzle」，主打流行搖滾曲風，熱門歌曲包含〈再見我的愛〉、〈I wanna rock〉等，但卻在2011年2月24日宣布無限期休團，櫻桃幫透露，休團原因是團員在面臨經濟壓力、感情因素及專輯製作落後的種種考量下，有共識休團一陣子來尋求生活重心，至今仍沒有復出消息。
後搖滾經典樂團「甜梅號」2015年解散！結束17年樂團生涯
台灣的後搖滾經典樂團「甜梅號」，以國外獨立搖滾中後搖滾緩飄和長篇樂器演奏為主打特色，靠著精美編曲及演奏吸引無數樂迷，在2014年曾更名為「微光群島」，並增加鍵盤手成員林昀駿，直到2015年8月，「微光群島」透過臉書宣布樂團解散，表示團體理念與步調不一致，無法繼續共同合作，17年的樂團生涯就此結束。
KTV必點〈夏天的風〉！元衛覺醒2008年解散 兩人還有好交情
男子音樂創作組合「元衛覺醒」由是元介和衛斯理所組成，曾在2006年以專輯《幸福下載》入圍第17屆金曲獎最佳演唱組合，最經典的歌曲〈夏天的風〉仍是許多人的KTV必點，但2008年傳出衛斯理想退到幕後工作，再加上是元介的兵役、合約問題，團體爆出解散消息，但兩人仍維持好交情，如今是元介在戲劇圈拼出亮眼成績，衛斯理則在2011年和女星朱芯儀結婚，婚後育有2子，並逐漸轉戰幕後工作。