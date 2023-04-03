裁員潮延燒？麥當勞恐大砍員工　本週暫時關閉辦公室

近來科技業裁員消息不斷，包括臉書母公司Meta、Google、推特都傳出縮減人力，沒想到裁員潮延燒到餐飲業，全球知名連鎖速食店麥當勞（McDonald's Corp.）宣布，將於本週暫時關閉美國辦公室，主要目的就是為了準備通知公司員工裁員事宜，而這也是麥當勞進行更廣泛組織重整的一部分。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《路透社》引述《華爾街日報》報導，麥當勞於上週向美國員工與部分國際員工發送一封內部信，要求員工4月3日至5日在家遠距辦公，以便讓公司可以透過線上的方式發布最新的人事決定。同時，麥當勞也取消原本安排在麥當勞芝加哥總部舉行的所有與供應商和外部人士的面談會議。
依《華爾街日報》報導，麥當勞將在4月3日這一週，重整公司組織與人員配置，並準備向部分員工發送裁員通知。目前還不清楚麥當勞會裁減多少員工。麥當勞2日拒絕就裁員人數置評。
麥當勞在1月時曾表示，公司將進行業務戰略重組，將會檢討公司人力作為其中一環，可能伴隨著部分領域的裁員與其他部門的擴張，關鍵決策等詳情預計在美國當地時間3日之前宣布。
根據麥當勞年度報告顯示，旗下商業機構和餐館員工估計達20萬人，其中有75%員工是在美國境外，而全球的加盟店擁有200多萬名僱員。