美秀集團成員修齊「留職停薪」暫停演出！昔曾爆吸毒爭議

我是廣告 請繼續往下閱讀
2016年發表的歌曲〈捲菸〉成為美秀集團代表作，並且在YouTube創下高達千萬的點閱率，也曾入圍第30屆、第33屆金曲獎；2021年跨界與《木曜4超玩》、邰智源合作，推出單曲〈哥哥呀哥哥〉再度爆紅，成功掀起話題；2022年9月3日也在台北流行音樂中心舉辦「美秀集團《Amazing Show》同名演唱會」，單場5000張票快速售罄，為美秀集團成軍六年來集大成演出，同年12月31日參與台北跨年演唱會，與歌手彭佳慧合作演出，廣受好評。
時間拉回現在，美秀集團2日晚間現身高雄駁二藝術特區「2023大港開唱」，也與李心潔默契對唱，但演出結束後，美秀集團深夜突然在臉書發出聲明，表示成員修齊即刻起會暫停所有演出活動和露面通告，聲明也提到，修齊這一年多來為身心症狀所擾，「在本人因相關所學而能及早產生的病識感與就醫後的判斷下，和團隊提出留職停薪的休養規劃。團員們與經紀人都理解修齊提出這個想法有多煎熬，在經由團隊內部良好溝通與充分討論後，美秀集團全體即使艱難也還是做出這個決定。」讓粉絲相當錯愕。
事實上，將「留職停薪」的美秀集團成員劉修齊在2021年12月曾爆「驗尿爭議」，他當時遭警方攔檢時，查獲車上有大麻菸油，他解釋：「可能是粉絲送的。」並同意接受尿液採檢，毒品反應最終呈現陰性，檢察官考量他沒有前科，依持有二級毒品罪，給予緩起訴。
美秀集團當時也發出聲明，表示：「修齊驗尿無吸食大麻反應。」並透露先前是因為尊重檢方調查程序，且基於偵查不公開原則，沒有在攔檢後3個月內發出任何聲明，而調查結果出爐後，劉修齊的尿液檢驗結果呈大麻代謝物「陰性」反應，才選擇發聲明強調：「全案確認不進入司法程序；修齊也不會因此留下前科紀錄，但對後續所有相對應的規範，定當全力配合。謝謝一路以來的善意叮嚀與批評指教，我們都虛心接受，並且學習到往後的路上，還會有更多的挑戰、困難，甚至陷阱，我們會持續督促自己，成為更好更強大的人去面對一切。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995