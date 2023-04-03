終於等到6000元！國泰世華今入帳、富邦明天發

終於等到普發6000元入帳！繼王道銀行3月31日率先開跑，25家銀行陸續在連假期間搶發，選擇國泰世華銀行的民眾在今（3）日陸續入帳，台北富邦銀行明日接力發放。
記者李琦瑋／台北報導
財政部原本規劃登記入帳者，4月6日可以領取普發現金6000元，但王道銀行搶先代墊發放，這幾天陸續又有25家銀行在連假期間發放6000元，包括8家公股行庫（台灣銀行 、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行 、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀），以及17家民營銀行（玉山銀、永豐銀、凱基銀、台新銀、中信銀、上海商銀、遠東銀、聯邦銀、LINE Bank、元大、郵局、渣打銀等）。
國泰世華日前公告，為配合政府普發6,000元政策，國泰世華將於3日凌晨零點起進行撥款作業，預計當天中午前撥款完畢，屆時民眾可透過CUBE App、CUBE網銀、政府的普發6000元網頁查詢入帳情形。部分網友表示，上午已經收到國泰撥款的6000元。
此外，台北富邦銀行因與日盛商業銀行的合併作業、系統轉換，最快4月4日才入帳；農漁會、信合社、將來銀行等業者則在4月6日前入帳。
財政部表示，若有民眾查詢後出現「入帳失敗」的字樣，也不需要緊張，可以重新登記，已登記但還沒收到的民眾，可上官網查詢登記結果，了解入帳進度。