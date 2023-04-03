蔡麥會將登場！中國或增加武嚇引關注　專家：他們有自信

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報導表示，但蔡英文總統此趟「過境外交」最大突破點還未登場，即是在過境美國、抵達加州後，與麥卡錫會晤，屆時解放軍會不會重演去年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的大規模軍演，引發各界關注。
先前北京早已針對蔡英文與麥卡錫會晤進行放話，表示「中方將採取嚴厲的報復和反擊措施。」中國官媒《環球時報》英文版2日也稱，解放軍「近期已展開密集的海空演習，並投入新型武器及軍事裝備」。
針對北京在「蔡麥會」期間可能進行的反擊，我國安局長蔡明彥3月底時表示，蔡英文本總統本週返台期間，不排除解放軍可能在台灣周邊的海上和空中集結。不過他認為，此次蔡麥會主場在美國，政治複雜度較低，因此北京的反應應該不會像去年8月裴洛西訪台時激烈。
新加坡國際事務研究所高級研究員胡逸山同樣認為，由於「蔡麥會」是在美國本土進行，不會像裴洛西訪台時，被北京視為「侵犯領土和主權」。
但胡逸山認為，北京對於蔡英文總統在美國受到高規格待遇、見了多位美方官員，感到嚴重不滿，因此不管是先前的外交挖牆腳策略，拉攏宏都拉斯和台灣斷交，還是上週軍機飛越海峽中線，都是中國表達不滿和示警的動作。
胡逸山預期，不排除中共在「蔡麥會」期間，對台灣祭出各式各樣的報復措施，包括軍事、外交和經濟等面向的打壓，例如限制進口台灣產品，或是限制中國產品出口到台灣等，「總之，中國要表達他的強烈不滿跟抗議。」
胡逸山表示，中共強硬表態的首要考量是為了向中國民眾交代，就算犧牲美中關係或兩岸關係也在所不惜，尤其美中對抗才是現在的常態，中國不惜採取強硬手段，也會維護自己的國家利益，且中國對自己的市場魅力非常有信心，因此他們並不擔心採取強硬手段後，會將外商嚇跑。