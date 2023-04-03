阿虎自爆鼠蹊部發霉　外出頻噴汗「多帶內褲備用」

春假來臨，氣溫漸漸回升，民視《醫學大聯盟》本集帶大家探討緩解換季過敏的好方法，節目日前邀請到GIGI、阿虎、郭亞棠、嘻小瓜分成兩隊一起競賽搶答，也邀請到了急診科張適恆醫師、莘妮護理師、皮膚科陳昱璁醫師，為大家做精闢的解說。天氣愈來愈熱，對於很多皮膚容易過敏的人來說，又是煎熬的開始，尤其包得最密不透風的「私密部位」一旦悶熱發癢，真的是有苦說不出，其實不少人有鼠蹊部濕悶的情形。對此，阿虎深深有感，他表示自己容易出汗，夏天出門逛街時不只衣服會汗濕，連內褲也一樣會濕透，所以如果出門要過夜都必須額外多帶數件內褲才行，他也自爆因為經常出汗，所以曾經連鼠蹊部都罹患皮膚病，又濕又癢。
記者侯家瑜/綜合報導
阿虎解釋：「台灣夏天熱，男生體溫又高，加上『那邊」流汗潮濕才會導致濕疹嘛！我常常去藥房買藥膏，剛開始有點用，但後面效果都不好，感覺就一直復發。」聽到這個說法，皮膚科醫師陳昱璁頻頻搖頭，他表示黴菌感染與濕疹是不一樣的症狀，但是初期兩者症狀很像，所以霉菌感染患者發病初期，經常去藥房買類固醇藥膏使用，剛開始或許會有抑制的效果，但後來反而導致黴菌大量增生適得其反，建議有私密處煩惱的病患還是及時就醫才正確。
聽完醫師講說，被當頭棒喝的阿虎恍然大悟，喃喃自語的說了一句：「所以我那邊是黴菌欸！」話剛說完，不僅同組的GIGI瞬間逃走，連隔壁組的郭亞棠都躲到主持人白家綺身邊，失控場面相當逗趣，不過看到場面失控，為了挽回聲譽，阿虎也連忙大喊：「這個不會傳染啦！」想不到話一出口，全場都異口同聲說：「黴菌會傳染！」想不到一段藝人的健康分享竟會產生如此脫序的對話情節。