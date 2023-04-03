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民進黨立委初選爭議！卓榮泰：賴清德從未要求勸退王世堅

▲前民進黨主席卓榮泰，否認賴清德要求勸退王世堅參與立委初選。（圖／新頭殼）
▲前民進黨主席卓榮泰，否認賴清德要求勸退王世堅參與立委初選。（圖／新頭殼）

Newtalk新聞

民進黨 2024 立委初選共有 15 個選區協調未果，將於 4 月 17 日辦理立委初選電話民調，其中台北市議員王世堅對上立委何志偉連任，備受矚目。近日傳出黨主席賴清德請「謝」系大師、前民進黨主席卓榮泰出馬勸退王世堅，因為王世堅過去謝系色彩濃厚。卓榮泰今 ( 3 ) 日透過臉書表示，賴清德從未要他勸退王世堅，3 月有與王世堅見面，稱「當王隱約說出想法時，感到非常錯愕與無言」。

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卓榮泰今天透過臉書表示，賴清德從未要自己勸退王世堅參與立委初選；3 月 14 日他約王世堅見過面，「在與世堅議員見面時，我並不知其有意參選大同、士林區立委初選，當世堅議員隱約說出想法時，令我非常錯愕與無言」。

卓榮泰提及所謂「勸退」是提名策略小組的職責，自己並非該小組成員也未被授權，當然無任何權力參與相關事務，自己亦無僭越。他也補充，目前中山、北松山選區並無人登記，除非中央黨部儘速徵召強棒出線，才能力拚勝選。



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