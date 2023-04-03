今日廣場》張宇／顏寬恒喊「司法不公」就能漂白？

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顏寬恒會遭檢調搜索一點也不無辜。媒體報導稱，台中地檢署指出，去年陸續接獲檢舉，檢察官蒐證一年多之後，多次約詢相關人到案說明，發現涉案情節不輕，因時機成熟才會指揮調查局發動搜索。據了解，顏寬恒在去年一月拋售沙鹿豪宅莊園，對外宣稱成交價是4500萬，但在實價登錄上，卻查無這筆價格，地上建物出售價格遠遠低於行情，被認為很有可能是一場假交易，這些疑點有待顏寬恒夫妻出面釐清。當然，至今顏寬恒什麼也沒說，不知道是不是擔心說越多破綻越多，所以選擇繼續打模糊仗。
國民黨在顏寬恒遭檢調搜索後，轉述顏的聲明表示，承租國有地一案，他20年來都合法繳租金，足以證明有實際交易行為，此事完全清白合法，要求「不要冤枉好人，證據到哪就辦到哪，不要用司法來做政治打壓」。不過，顏寛恒及國民黨這番說詞很快就遭到打臉，台南市議員林依婷踢爆，所謂的20年租金僅有23萬元，換算下來，350坪國有地每年租金為1萬1500元，平均每月租金不到千元，身價超過10億的顏家要一次繳清20年租金，可說輕而易舉。只是如此低到不合理的租金，要說其中沒有「貓膩」，有誰相信呢？國民黨諸位高層捫心自問，若非有特殊門道，一般人能有如此「好康」的價格嗎？國民黨要替顏寬恒背書之前，先把事情的脈絡搞清楚，才不會引火燒身。
至於顏寬恒把自己的弊案拿來跟台南八八槍擊案相比，想把台南給拖下水，更是牛頭不對馬嘴，看得出來他真的慌了！八八槍擊案郭姓夜市管理員被裁定6萬元交保、限制住居，是因為他雖然與犯案機車有關，但不是槍手，更不是主嫌。反倒是近期落網的主嫌王文宗和國民黨關係密切，曾任馬英九、朱立倫競選總統時的後援會長，也在去年九合一大選時，替國民黨市長候選人謝龍介輔選拉票。八八槍擊案是否與國民黨地方勢力有關，目前檢調仍在偵辦中，但顏寬恒試圖拿八八槍擊案替自己洗白，恐怕不是個好主意。
顏家從顏清標開始，靠著黑道背景加上政治權勢，數十年稱霸台中大烏龍，宛如當地土霸王，有錢就撈、見利就拿，才能從「柑仔店」起家，到現在成了億萬政商豪門。顏寛恒就是個幸運兒，有個厲害的老爸罩著，一路走來始終輕鬆，現在出事了，以為只要喊喊司法不公就能蒙混過關。或許，顏寬恒不習慣的是，那個「顏家一手遮天」的時代已經過去，若顏家處事風格不改，繼續在地方上作威作福，繼續以極低價格竊占國有土地，「 人咧做，天咧看」，終會難逃法律制裁。
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