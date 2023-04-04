蔡英文將會麥卡錫　白宮籲北京：別反應過度

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蔡英文總統與麥卡錫會面，將會是台灣總統首次與美國衆院議長在美國本土會面，也是美國和中國1979年建交以來，台灣總統在美國進行的最高層級面對面會晤。華府智庫德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）針對台灣是否會有外交突破等問題表示，蔡英文總統過境美國的成功與否，不能以是否有突破來衡量，「我期望的過境是能強化美台之間的密切關係，包括我們共同的利益和價值觀。」
但中國對於「蔡麥會」十分不滿，先前曾警告，若麥卡錫與蔡英文會面，將採取反制行動。對此，白宮也做出回應，認為北京沒有理由就此事反應過度。
白宮國家安全會議（NSC）發言人、戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，已經開始看到北京針對蔡英文總統過境的說法，對於這些說法並不感到意外。但柯比也強調，蔡總統過境再平常不過，強烈敦促北京不要反應過度，實在是沒有理由這麼做。
柯比指出，蔡英文總統先前已六度過境美國，這並不罕見，也不奇怪。他進一步強調，美國不會推測中方可能的反應，但強烈敦促北京不要反應過度，實在是沒有理由這麼做。
去年時任美國眾議院議長裴洛西訪台時，當時還不是議長的麥卡錫就曾承諾，若當選議長也會訪問台灣。先前麥卡錫接受《彭博社》訪問時也證實，將在美國會晤蔡總統，並稱在美見蔡與訪問台灣是兩件事，保留訪問台灣的可能。