準備收假！清明連假倒數第2天　國道14易塞路段報你知

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高公局說，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為11.2百萬車公里，今日相關疏導措施，包括12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北入匝道及南投服務區便道、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路規劃、匝道儀控等。
高公局並預判，北部國道包括國1北上苗栗-虎口、關西-大溪14-23時有車流壅塞情況；國5頭城-坪林路段10時至深夜會有大量車流，建議上午9點從國5北返。
中部地區國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-後后里14-22時、國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-大甲路段14-21時也會有車多壅塞狀況，另國3北向苑裡-香山路段從13-23時也有車流壅塞情形。
至於橫向國道國4西向潭子系統-豐勢14-15時及國6西向舊正-霧峰系統從15-19時也會有壅塞的情況，高公局建議，北向用路上可以利用上午離峰時段出發，或改駛台11及台16替代道路
在南部地區部分，國1北向鼎金系統至高科路段10-12時、大灣至台南系統9-12時及西向仁武至左營端路段16-18時也會有車流壅塞情形，建議用路人利用離峰時，行駛國道。