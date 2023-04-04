國道追撞致回堵！下午地雷路段曝　高公局建議替代道路

準備收假！清明連假倒數第2天　國道14易塞路段報你知

▲清明連假倒數第二天，交通部高公局預判國道14路段車流大易塞。（圖／NOWnews資料照）
▲清明連假倒數第二天，交通部高公局預判國道14路段車流大易塞。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

清明連假剩下最後2天，今（4）日適逢兒童節，交通部高速公路局表示，截至上午8時國道高速公路的路況大致正常，但預估全日交通量為年平均平日的1.4倍，國5交通量為年平均平日的1.3倍，預判今日仍有14路段會出現車流壅塞情況，尤其上午國1圓山-大華系統及國5北向宜蘭-坪林，建議西部國道南部地區北向用路人9點前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

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今日為清明節連續假期第4日，昨日全日交通量為123.2百萬車公里，為年平均平日（90百萬車公里）的1.4倍，國5交通量為3.3百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）的1.3倍，昨日下午國道車多路段為國1新竹系統-湖口、國3關西服務區-大溪路段，至晚間22時紓解；國5北向頭城至坪林路段，於今日凌晨1時紓解，其餘路段大致順暢。預估今日交通量為115百萬車公里。

高公局說，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為11.2百萬車公里，今日相關疏導措施，包括12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北入匝道及南投服務區便道、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路規劃、匝道儀控等。

高公局並預判，北部國道包括國1北上苗栗-虎口、關西-大溪14-23時有車流壅塞情況；國5頭城-坪林路段10時至深夜會有大量車流，建議上午9點從國5北返。

中部地區國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-後后里14-22時、國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-大甲路段14-21時也會有車多壅塞狀況，另國3北向苑裡-香山路段從13-23時也有車流壅塞情形。

至於橫向國道國4西向潭子系統-豐勢14-15時及國6西向舊正-霧峰系統從15-19時也會有壅塞的情況，高公局建議，北向用路上可以利用上午離峰時段出發，或改駛台11及台16替代道路

在南部地區部分，國1北向鼎金系統至高科路段10-12時、大灣至台南系統9-12時及西向仁武至左營端路段16-18時也會有車流壅塞情形，建議用路人利用離峰時，行駛國道。

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