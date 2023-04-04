《甄嬛傳》促中國阿膠需求增　害非洲驢子快被偷光

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文章中提到，阿膠是一種古老的鍾意，被廣泛用作為藥物跟保健品，被認為有滋陰潤燥、養顏美容的作用。在1990年，阿膠首次註冊成商標時，當時中國還擁有世界上最大的驢群，阿膠產業每年消耗約40萬張驢皮。而在2011年後，《慈禧太后》等宮廷劇帶動風氣後，阿膠成為中產階級最愛的保健品。
根據山東省阿膠行業協會的數據，2020年阿膠產品的年銷售額達到535億人民幣，高於2013年的196億元。阿膠價格連年推升，現在的售價已達到每公斤780美元。
但驢皮成長需3年，難以取得，養驢的難度也較大，繁殖週期又長，在阿膠需求暴增之下，驢皮漸漸供不應求。中國生產商每年消耗約500萬張驢皮，而世界上只有約5000萬頭驢。中國阿膠工廠自2010年以來一直面臨驢皮供應緊張問題，也導致中國越來越依賴進口，尤其是來自非洲的驢皮，因為非洲驢子占了全球三分之二。
英國動物福利組織Donkey Sanctuary估計，運往中國的驢皮中，有約三分之一是偷來的。部分驢專家憂心，依照目前驢皮消費速度，非洲驢子可能會在一兩年內滅絕，影響到7000年例的畜牧傳統。
驢皮價格上漲使得非洲人買不起活驢，驢子被偷的家庭不僅會因此損失收入，健康和安全也都會受到影響。失去驢子，女性家庭成員被迫負責原本由驢子承擔的工作，導致背痛和非農收入減少，女孩也會被迫輟學，以幫助完成侏儒取水和商品運往市場等任務。此外，對於許多農村家庭來說，驢子實際上是夜間的保全。
為了保護農村和貧困社區，尤其是婦女的健康和社會經濟流動性，越來越多國家，包括象牙海岸及坦尚尼亞，已經禁止驢皮貿易或實施嚴格的出口配額，但由於驢子通常被飼養在偏遠的農村地區，非洲當局很難阻止竊盜和走私。
江詩倫認為，中國自身對非洲農產品進口實施嚴格監管，以保障國內糧食安全和民生福祉。她呼籲中國，應將驢皮貿易納入嚴格的進口限制，並起訴從事非法貿易的人，以緩和驢子的生存危機。