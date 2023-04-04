兒童節好天氣倒數！開工日雨神來攪局 北台灣迎絕望濕涼
中央氣象局表示，今（4）日兒童節各地白天高溫和昨（3）日相比，還會持續上升攝氏1至2度，降雨依舊只有東半部和午後的西半部山區可能有零星短暫陣雨，整體還是很適合出遊，但東半部沿岸需注意可能有2米高的大浪，穩定天氣持續到週三（4/5），週四開工日（4/6）鋒面和東北季風接力報到，屆時不僅北台灣降雨機率攀升，氣溫也會驟降，預計週五（4/7）天氣最為寒涼，請民眾持續留意。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分西師柯聿寧表示，今日白天各地仍然是較暖和有點悶熱的天氣，東南部迎風面仍有些局部短暫雨，而山區午後有短暫雨的位置會隨著風向往北移動，中北平地部午後有雲量增多趨勢，另外受到背風繞流影響，今早中部的空氣品質不佳，預期這種擴散條件差的區域也會隨著風向轉變往北部移動，雖然天氣還算不錯，但中北部的空氣品質就不太好了。
柯聿寧提及，明（5）日有鋒面逐漸接近，但各地溫度仍然是偏暖的狀況，預期有些中層的水氣東移，北部白天的雲量偏多，中部午後雲量也會變多一些，週四（4/6）鋒面逐漸通過中北部，屆時中北部將有局部短暫雨機會，北部約在中午前後變天，中部在下午到晚上，南部則是要等到深夜到隔天。鋒面通過後週五（4/7）東北季風增強，中北部明顯轉涼，預期週五到週六（4/8）上半天還有一波華南水氣東移，各地雲量仍較多偶有局部短暫雨機會，山區降雨機率較高。
週六下半天到下週日（4/9）水氣減少，氣逐漸好轉，預估下週初期又轉為偏暖的天氣型態。此外，近期開始有熱帶擾動出現，目前在關島南方的確有熱帶雲簇發展，環境也確實有利熱帶系統發展，不過各個模式的預報強度仍有明顯分歧，4月有熱帶系統發展為正常現象，但需等待模式預報穩定、實際熱帶系統的特徵較明顯後再關注參考性才較高，不需要過度提前恐慌。