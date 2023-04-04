今年首號颱風「珊瑚」恐生成？預測時間、南部解渴機率曝
兒童節連假難得迎來穩定的好天氣，不過菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的情形，甚至可能再4/10之後發展為今年第一號颱風「珊瑚」（Sanvu，澳門命名）？對此天氣風險公司總經理、氣象達人彭啟明今（4）日表示，目前時間還早，情況有待觀察，但「這時候要是有颱風是很正常的事」，且無論颱風強度或路徑，對台灣影響也不大，南部若想解決缺水危機，可能還是要等待梅雨季的到來。
記者張志浩/綜合報導
彭啟明指出，已過往經歷來說，4月通常平均會有1個颱風出現，但與夏季不同的是，這個時期還有東北季風吹拂，且太平洋高壓還沒建立，因此對颱風本身發展條件有所限制，基本上要行程中度颱風的可能性很低，路徑方面，「北上影響台灣的機率也很低，因此模式只是預測今年第一號颱風可能要出現，但「還早，還不用急」，無需過度擔憂。
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據最新氣象模式顯示，4/10之後，菲律賓東南方到關島間的海域，有熱帶擾動活躍的趨勢，無論是歐洲或美國全球模式都有相近的看法；至於究竟是否成為颱風，還有一個禮拜的時間要觀察，「目前胚胎都還沒出現，變數很大，先觀望就好，討論會不會靠近都還太早。」
今日天氣部分，中央氣象局則說，北部、中部和南部大約落在攝氏27至31度，南部近山區甚至有攝氏32至35度的高溫，東部高溫則是攝氏25至27度，低溫部分，全台大約都是攝氏19至22度，早晚溫差仍大，民眾請適時添加衣物。