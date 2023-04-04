中恫嚇蔡麥會預告將「維護領土完整」 外交部：不值一駁
美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）辦公室昨日宣布，美西時間明日在加州錫米谷（Simi Valley）會見總統蔡英文，對此中國表示將會採取堅定措施「維護主權和領土完整」；外交部也在今（4）日回應，稱中國批評批評益發荒誕無稽，所謂維護主權和領土，「更脫離現實，不值一駁。」
記者陳威叡／台北報導
麥卡錫辦公室昨日宣布，將與總統蔡英文在加州會面。引發中國反彈，抨擊稱「中國將採取堅定措施維護主權和領土完整」。對此外交部表示，中華民國台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國從未統治過台灣，這是長年以來存在於台海兩岸的歷史與現狀，也是國際間清楚認知的客觀事實。
外交部表示，中國近日來針對總統蔡英文此次出訪及過境行程的批評益發荒誕無稽，所謂「維護主權和領土完整」更脫離現實，不值一駁。
外交部重申，中華民國台灣為主權獨立國家，有權利自主選擇與世界各國交往及發展關係，不接受任何國家以任何理由干涉或打壓，更不會因為遭到恫嚇或干預就自我設限。
外交部說，即使威權政府持續擴張並加重脅迫，台灣不會退縮，美方各界支持台灣及台美關係的友人也不會退縮，民主夥伴只會更加團結、更加頻密交流，並更積極為民主、人權、平等、自由等共享價值繼續合作，共同努力。