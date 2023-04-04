百日民調燕子勝漢子　盧秀燕幕僚：願為大局吃小虧獲認同

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在連任組部份，盧秀燕滿意度80.4％、不滿意15.2％、無明確意見4.4％；陳其邁滿意度76.7％、不滿意18.8％、無明確意見4.4％；侯友宜滿意度75.2％、不滿意17.1％、無明確意見7.7％；黃偉哲滿意度65.4％、不滿意27.5％、無明確意見7.1％。
在光榮感部份，桃園市民光榮感最高，達81％，其他依序是台中市78.5%、高雄市77.3%、新北市71.5%、台南市70.9%，最後一名是台北市70.0%。
近來盧秀燕民調滿意度屢拿冠軍，台中市新聞局長鄭照新分析，盧秀燕身段柔軟、重民生輕政治的個人特質獲得市民良好印象，且上任100天快速累積5大政績，未因連任有所懈怠，也得到認同。
一位幕僚分析，盧秀燕面對中央柔軟和善、不吝正面鼓勵，而非挾高民意事事對抗。他並舉例1.陳建仁內閣上任並未唱衰，呼籲給時間、包容和祝福。2. 六都市長參加行政院會次數最多，邀請正副院長參加經典賽、台中燈會，成功爭取捷運藍線核定、299交通套票含台鐵、國漫館續留台中。3.宏都拉斯斷交未批評政府，而是說外交同仁辛苦了。4.為補足巨蛋興建預算向議會致歉，而非爭執，盧秀燕願為大局吃小虧的特質，獲得中間選民的欣賞。
另位幕僚認為，遇到缺水、缺電、缺蛋等民生事務，盧秀燕多次提醒中央，促成行政院長勘查台中水情。同時明確表態對2024總統「未起心動念」，也不會擔任副手，「率先退讓、讓更好的人出來」不僅展現政治上公大於私的良好態度，也能使施政主軸聚焦在「重民生輕政治」上。
鄭照新說，盧秀燕已端出連任百日5大政績，包括世界棒球經典賽在台中、交通部通過捷運藍線綜合規劃、中部8縣市共同成立中台灣治理平台、國家漫畫博物館拍板、台中市「交通套票」299吃到飽！未來要打造台中成為國際化城市，還有綠美圖、會展中心、台中巨蛋體育館等3大願景要動工、完工，市府不敢有絲毫懈怠。