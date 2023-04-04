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百日民調燕子勝漢子　盧秀燕幕僚：願為大局吃小虧獲認同

▲盧秀燕施政重民生輕政治，獲得中間選民認同。（圖／台中市政府提供，2023.04.04）
▲盧秀燕施政重民生輕政治，獲得中間選民認同。（圖／台中市政府提供，2023.04.04）

記者顏幸如／台中報導

三立電視台公布「六都施政百日民調」，台中市長盧秀燕整體施政滿意度以80.4％拔得頭籌。幕僚認為盧秀燕以壓倒性票數連任，卻不挟高民意事事對抗，上任以來重民生輕政治，且明確表達對2024總統「未起心動念」，展現政治上公大於私的態度，都是讓市民認同的原因。

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三立電視台昨（3）日公布「六都施政百日民調」，整體施政滿意度部份，台中市長盧秀燕80.4％最高，其他依序為高雄市長陳其邁76.7％、新北市長侯友宜75.2％、桃園市長張善政70％、台南市長黃偉哲65.4％、台北市長蔣萬安58.4％。

在連任組部份，盧秀燕滿意度80.4％、不滿意15.2％、無明確意見4.4％；陳其邁滿意度76.7％、不滿意18.8％、無明確意見4.4％；侯友宜滿意度75.2％、不滿意17.1％、無明確意見7.7％；黃偉哲滿意度65.4％、不滿意27.5％、無明確意見7.1％。

▲盧秀燕施政重民生輕政治，獲得中間選民認同。（圖／台中市政府提供，2023.04.04）
▲盧秀燕施政重民生輕政治，獲得中間選民認同。（圖／台中市政府提供，2023.04.04）
在光榮感部份，桃園市民光榮感最高，達81％，其他依序是台中市78.5%、高雄市77.3%、新北市71.5%、台南市70.9%，最後一名是台北市70.0%。

近來盧秀燕民調滿意度屢拿冠軍，台中市新聞局長鄭照新分析，盧秀燕身段柔軟、重民生輕政治的個人特質獲得市民良好印象，且上任100天快速累積5大政績，未因連任有所懈怠，也得到認同。

▲盧秀燕利用參加院會的機會，親自與中央部會首長溝通，右為經濟部長王美花。（圖／台中市政府提供，2023.04.04）
▲盧秀燕利用參加院會的機會，親自與中央部會首長溝通，右為經濟部長王美花。（圖／台中市政府提供，2023.04.04）
一位幕僚分析，盧秀燕面對中央柔軟和善、不吝正面鼓勵，而非挾高民意事事對抗。他並舉例1.陳建仁內閣上任並未唱衰，呼籲給時間、包容和祝福。2. 六都市長參加行政院會次數最多，邀請正副院長參加經典賽、台中燈會，成功爭取捷運藍線核定、299交通套票含台鐵、國漫館續留台中。3.宏都拉斯斷交未批評政府，而是說外交同仁辛苦了。4.為補足巨蛋興建預算向議會致歉，而非爭執，盧秀燕願為大局吃小虧的特質，獲得中間選民的欣賞。

另位幕僚認為，遇到缺水、缺電、缺蛋等民生事務，盧秀燕多次提醒中央，促成行政院長勘查台中水情。同時明確表態對2024總統「未起心動念」，也不會擔任副手，「率先退讓、讓更好的人出來」不僅展現政治上公大於私的良好態度，也能使施政主軸聚焦在「重民生輕政治」上。

▲盧秀燕對教育文化特別重視，圖為親自參加兒童節活動。（圖／台中市政府提供，2023.04.04）
▲盧秀燕對教育文化特別重視，圖為親自參加兒童節活動。（圖／台中市政府提供，2023.04.04）
鄭照新說，盧秀燕已端出連任百日5大政績，包括世界棒球經典賽在台中、交通部通過捷運藍線綜合規劃、中部8縣市共同成立中台灣治理平台、國家漫畫博物館拍板、台中市「交通套票」299吃到飽！未來要打造台中成為國際化城市，還有綠美圖、會展中心、台中巨蛋體育館等3大願景要動工、完工，市府不敢有絲毫懈怠。

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