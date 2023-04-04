出席貝里斯總理布里仙紐晚宴　蔡英文盼台貝邦誼永固

我是廣告 請繼續往下閱讀
她說，猶記得去年3月在台北接待布里仙紐訪團時，大家討論了在貝里斯可以推展的合作計畫，現在很高興能在這裡親眼見證構想成真。
蔡英文表示，聖佩卓綜合醫院即為最佳例證，台貝在今年1月簽訂了該醫院興建工程合作協定瞭解備忘錄，希望這座醫院能夠滿足貝里斯旅遊勝地的居民和遊客，對便捷及完善醫療服務的需求；今天下午，大家參觀了種羊生產計畫，看到台貝技術合作如何培育農業專長。
蔡英文表示，這些以兩國人民、機構、企業和政府間的堅實夥伴關係為基礎的計畫，是台灣致力於貝里斯發展的具體例證，期待未來有更多合作。
蔡英文說，訪團在貝里斯的行程成果豐碩，稍早與布里仙紐和其他政府官員就雙邊關係交換意見，自己也非常榮幸至貝國國會致詞，闡述兩國堅定且穩健的夥伴關係，同時也收到眾議院重申支持台灣及兩國真誠友誼的決議議文。
蔡英文表示，在一天緊湊的行程後，相信各位都非常期待今晚貝里斯的美食，「大家都知道，臺灣人熱愛美食，現在，請和我一起舉杯，向布里仙紐總理和總理夫人致敬，祝賀台貝友誼長存，兩國邦誼永固」。
包括總統府秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵、外交部長吳釗燮、僑委會委員長徐佳青及駐貝里斯大使徐儷文等都出席此活動。