侯友宜落跑選總統？民進黨發言人奉上3個提醒

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張志豪反問，請教侯友宜包括29區的區位經濟規劃？中和灰磘都市計劃中的生醫園區規劃都做半套，其他行政區？姊妹市準備締結了嗎？年底前可以增加幾個？河川治理都整治完成了嗎？青年社會住宅開始著手規劃了嗎？長者及幼兒社會福利妥善了嗎？公托公幼數量呢？通學巷落實了嗎？人行道𣈱通了嗎？路平了嗎？危險的交通路段都處理了？市容呢？連一個中和興南夜市門面的牌樓帆布掉落至今都沒處理。
張志豪說，除了這些提醒外，也有3個呼籲要送侯友宜，首先為什麼市政還沒做好，就想準備落跑選總統？包括去年恩恩案的決策失誤致政策殺人未反省檢討，2月發生中和母子乾屍案的社政系統失靈、甚至市府官員貪瀆及消防局前局長因私德請辭等惡例，一再讓市民感受市府決策失序，施政荒腔走板，所以反映在近期民調結果，試圖給出警訊，但看來侯友宜打算置之不理，逃避議會質詢，請假落跑選總統。
其次為什麼老愛用臉書說三道四？對黨內權鬥也是，張志豪說，侯友宜連黑金都只在臉書反，不見具體且積極的行動反黑金復辟，對同黨至今仍被羈押的澎湖縣議長劉陳昭玲及雲林縣議長沈宗隆等人隻字未提，當作不存在，更始終迴避擔任市長和副市長任內官員涉貪、涉弊問題。
最後為什麼到現在一直不對馬英九的離譜主張和言論表態？張志豪說，馬英九訪中行至今，一路唱和中共論調，攻擊自己的國家與政府，甚至主張九二共識、兩岸同屬一中，實在讓人搞不清楚到底是代表哪個國家發言，跟馬英九借老師惡補兩岸學分的侯友宜始終迴避且不曾提及「九二共識」，究竟兩岸主張跟論述是什麼，應該說清楚，講明白。
最後張志豪提醒，台灣的未來由台灣全體人民共同決定，侯友宜應該對還在訪中的前總統馬英九喊話，要求他言論應該有所節制，「期待侯市長至少『寫個臉書』呼籲也好。」