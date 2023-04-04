温昇豪寫情色小說破產　連累《親愛》隋棠賣房子還債

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由於劇中深入刻劃升學壓力、校園霸凌、階級霸凌等父母教育問題，同為父親的温昇豪認為現在時代不一樣，父母親扮演的角色已經不再像以前，因為現在年輕人搜尋的管道比自己以前多，然後父母自己的經驗也不能附加在小孩身上，所以他覺得還是用同輩的心態去溝通比較好，不要是上對下，而是平行的，用水平的溝通方式對待，「我們教不了他們一切，因為他們上網查的東西比我們還多，未來是AI人工智慧，所以父母親根本就沒辦法教什麼，唯一不能撼動的是親情、血脈，那這個情感就變成是你要去經營，所以我覺得溝通跟愛是很重要的。」
這次温昇豪成功詮釋了自由派父親的角色，對女兒演員項婕如演技給予肯定，他說：「當然因為她戲裡面有憂鬱症，然後她又要吃藥，被迫轉學等等，所以其實這是青少年的過程，這是一個含苞待放的少女，也算是少年維特的煩惱，所以她滿辛苦的，在學校遭受到霸凌，她的眼神表現得滿好。」 《親愛壞蛋》4月21日起每周五晚間10點三立都會台首播，4月29日起每周六晚間10點在TVBS頻道播出。
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