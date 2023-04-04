把握連假最後一天！開工日雨彈不留情 下週恐有颱風生成
明（5）日是清明連假最後一天，中央氣象局表示，明日天氣依舊溫暖微熱，除了東半部地區外，各地白天高溫都可以來到攝氏30度以上，民眾一定要好好把握，因為後天（4/6）開工日，隨著鋒面接近影響，北部及東北部地區將有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及南部山區則是有局部短暫陣雨，雨區範圍頗大；此外，目前關島附近海面有熱帶雲系正在發展，可能在下週成為颱風，對此氣象局說，要等到週末情勢才會較明朗。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員葉致均指出，明日各地降雨仍不明顯，只有東半部地區和午後西半部山區因為鋒面慢慢接近，有些零星短暫陣雨，但週四和週五（4/7）兩天，鋒面通過及東北季風增強，中部以北和東半部地區的雨勢將較明顯，直到週六（4/8）才會趨緩。
氣溫部分，葉致均說，明日全台各地低溫約落在攝氏19至21度，東半部白天高溫攝氏26至27度，整個西半部則是攝氏30至32度；特別要提醒的是，週五因東北季風增強影響，北台灣全天只有攝氏17至20度，體感和近日相比落差非常大。
此外，菲律賓至關島附近海面有熱帶雲系發展，葉致均提及，只要南太平洋的環境和海溫允許，4月出現颱風並非怪事，不過目前這個熱帶雲系只在發展初期，推估要週末才能推斷；天氣風險公司總經理彭啟明則指出，這個時期還有東北季風吹拂，且太平洋高壓還沒建立，因此就算「珊瑚」颱風生成，強度不會太強，且路徑上北上影響台灣的機率也很低。