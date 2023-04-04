蔡麥會登場　王定宇：打臉散播疑美論親中份子

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）辦公室昨日宣布，美西時間明日在加州錫米谷（Simi Valley）會見總統蔡英文。此舉也破除先前部分人士所拋出疑美論，對此民進黨立委王定宇今（4）日表示，台灣有一群親中媚共的人、特定媒體或見不得台灣對外關係好的人，在雙方見面前不斷製造可能不會見面或規格調整的訊息，當正式發出聲明後，重重打臉這些散播疑美論親中份子，他樂見台美關係發展越好，台灣在世界的舞台就越重要，同時確保台灣民主自由與經濟發展。
記者陳威叡／台北報導
王定宇表示，台美關係是台灣對外關係非常重要的核心，台美關係越好，對台灣產業、經濟以及國際能見度幫助越大，全世界最希望台美關係發展不下去，破壞台灣對外關係莫過於中國共產黨，但遺憾的是台灣有一群親中媚共的人、特定媒體與見不得台灣對外關係好的人，不希望台灣跟美國有更好的關係發展。
王定宇說，部分提出疑美論的人，不斷在雙方見面前，從中共謠言農場、中共官方、台灣特定的人或媒體，一直製造出麥卡錫可能不會見蔡英文，或見面方式規格會調整的訊息，當麥卡錫正式發出新聞採訪通知，裏頭清楚寫道會與台灣總統蔡英文在雷根圖書館見面，這訊息重重打臉這些在台親中媚共人士的疑美論。
王定宇指出，行動化解謠言，總統蔡英文回程時會唔麥卡錫，這行程見證了台美關係的進展與突破，更重要的是中國用盡種各種方法阻撓台美互動 ，縱使台美各自有不同盤算跟計畫，絕對不容中國說三道四，甚至用武力威脅來改變。
王定宇說，當雙方會面即將實現後，不僅剛好打臉這些散播疑美論的親中份子，同時樂見台美關係發展，更期待台灣在世界被看見，當台灣在世界的舞台越來越重要，就更能確保台灣民主自由與經濟發展。