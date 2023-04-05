台股Q1表現不俗！財經專家：4月建議逢低佈局

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永豐投顧表示，就已公布的配息數字看，其中當然以航運股最靠前，但今年面對景氣大幅衰弱，變數太多，不建議列入投資考量。而其餘的電子、生技或是傳產製造業，雖然正面對景氣循環低谷，結果是景氣高峰的配息與谷底的股價將股息殖利率推上高峰，正是獲取高股息與逆周期的投資機會。
此外，4月份適逢美股財報季，對於剛經歷金融業危機的市場來說，恰好是仔細檢視銀行業狀況的機會，特別是大到不能倒的銀行，究竟是因此受損、還是因此受益？4月14日剛好是美國四大銀行的其中三家公布財報的時間，倘若三家銀行財報無恙，這場危機基本上就解除大半，至於4月19日、4月21日公布的SVB、Silver Gate與Signature等公司財報，雖然是風暴中心，但是已成過往陳跡，影響不大。
從3月底的資訊看，4月中美國大銀行財報應該不會顯示金融危機太嚴重的不利訊息，四家大銀行的CDS沒有什麼波瀾，預告美股可因此釋放壓力，不過3月份股市本來就沒因危機下跌，未來這項可能的利多、乃至隨後的美股上揚可能是利多出盡，應抱持謹慎。
3月下旬，國發會發布二月的景氣對策信號，分數再減一分來到10分，九項評分中只有股價指數加一分，也就是其他項目都已來到最低點，只有股價逆市上升，一方面顯示景氣真的很差，另一方面股價的變動究竟是金融市場的幻覺，還是股價領先反應？
永豐投顧指出，從過去的經驗看，景氣總是循環復始，自1998年以來，景氣藍燈時間最長的一次是2000年底至2002年初的15個月，在此之後，藍燈區一般延續時間在10個月，而對照當時大盤指數，基本上與景氣同步。換句話說，就是景氣低、股價低，而投資的鐵律是買低賣高，所以眼前的四顆藍燈應該表示股價在底部不遠。
從台股日K線走勢看，2023年初的跳空長紅攻擊發起區才是多頭最後防線，因此預估四月台股區間為14500點至16000點，行情前高後低，建議守株待兔。
台股即將進入第二季，而第一季台股表現不俗，指數累計上漲12%，個股表現更強勁，其中以IC設計、生技族群較為整齊，觀察兩族群漲幅統計，特別是IC設計幾乎都跟上漲勢，在股價漲多的前提下，建議避開過去的強勢族群。
不過，永豐投顧提到，這兩類股票都是高beta，最能反映景氣變化，如果預期景氣將由剝而復，則應該利用財報衝擊逢低找機會，未來最有潛力的投資標的仍是攻擊型股票，所以4月份的沉潛不是放棄，應該即刻著手進場布局。