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清明連假明收假日　國道13地雷路段搶先掌握

▲明（5）日是清明連假最後一天，交通部高速公路局預判，國道有13路段仍會壅塞，建議用路人提前出發，節省寶貴時間。（圖／記者葉政勳攝）
▲明（5）日是清明連假最後一天，交通部高速公路局預判，國道有13路段仍會壅塞，建議用路人提前出發，節省寶貴時間。（圖／記者葉政勳攝）

記者顏真真／台北報導

清明節連續假期第4天，今（4）日下午包括國1南向五堵至汐止，還有國1北向新竹系統至湖口、台中至台中系統、北斗至員林及國3南向安坑至中和、國3北向竹山至名間、關西服務區至大溪、國5宜蘭至坪林、國六西向東草屯至霧峰等路段，車多壅塞。由於明日是連假最後一天、也是收假日，交通部高速公路局仍預判，有13路段易塞車，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

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高公局指出，今日下午1時04分於國1南向296.6公里處發生小客車、小貨車、大貨車、拖板車及貨櫃車共5輛車追撞事故，造成5人受傷並占用中、外線及路肩，於下午3時48分排除，造成後方車流回堵約7公里；下午2時41分於國1北向195公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於下午2時47分排除，造成後方車流回堵3公里。

另外，在下午4時41分於國1南向332.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於下午4時56分排除，造成後方車流回堵3公里，這些事故也導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

而今日截至下午5時，國道交通量為84.0百萬車公里，預估全日交通量為115百萬車公里。不過，至晚間7時08分，根據高速公路1968公布的國道10大壅塞路段排行，其中國5北向宜蘭至頭城紫爆，車速僅14公里，其餘包括國1北向湖口服務區至湖口、國3甲南向深坑端至木柵、國3北向大山至竹南、國10西向鼎金系統至左營端、國1北向竹北至湖口服務區、國1南向北向五堵至汐止、國3北向高原至龍潭、國1北向北斗至員林、國1北向新竹至竹北也紅爆，車速亦不到35公里。

▲清明連假第四天，截至下午7時巷08分，國道十大壅塞路段，國5宜蘭到頭城更是紫爆，車速不到20公里。（圖／擷取自高速公路1968）
▲清明連假第四天，截至下午7時巷08分，國道十大壅塞路段，國5宜蘭到頭城更是紫爆，車速不到20公里。（圖／擷取自高速公路1968）

此外，由於明日為清明節連續假期收假日，高公局預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局也預判，明日重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議用路人提早出發。

至於明日國道相關疏導措施包括下午1時至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路規劃、匝道儀控等。

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