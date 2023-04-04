清明連假明收假日　國道13地雷路段搶先掌握

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另外，在下午4時41分於國1南向332.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於下午4時56分排除，造成後方車流回堵3公里，這些事故也導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
而今日截至下午5時，國道交通量為84.0百萬車公里，預估全日交通量為115百萬車公里。不過，至晚間7時08分，根據高速公路1968公布的國道10大壅塞路段排行，其中國5北向宜蘭至頭城紫爆，車速僅14公里，其餘包括國1北向湖口服務區至湖口、國3甲南向深坑端至木柵、國3北向大山至竹南、國10西向鼎金系統至左營端、國1北向竹北至湖口服務區、國1南向北向五堵至汐止、國3北向高原至龍潭、國1北向北斗至員林、國1北向新竹至竹北也紅爆，車速亦不到35公里。
此外，由於明日為清明節連續假期收假日，高公局預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。
高公局也預判，明日重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議用路人提早出發。
至於明日國道相關疏導措施包括下午1時至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路規劃、匝道儀控等。