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友邦剩13國！英《衛報》訪4駐台大使　找出「台灣價值」

▲友邦剩13國！英《衛報》訪4駐台大使　找出「台灣價值」 （圖／新頭殼）
▲友邦剩13國！英《衛報》訪4駐台大使　找出「台灣價值」 （圖／新頭殼）

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中美洲友邦宏都拉斯政府日前宣布與中國建交，目前我邦交僅剩13國。儘管總統蔡英文日前啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，拜訪瓜地馬拉及貝里斯等友邦國家，甚至計劃於回程途中「順道」會晤美眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），但仍舊擋不住這波斷交潮，包括本月底將舉行總統大選的巴拉圭在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre），此前就表明勝選後會選擇與中國建交。隨著北京加大外交孤立台灣的力度，我邦交國數量看似將一瀉千里，4 位友邦駐台大使仍給出了選擇台灣而非中國的不同理由。

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英國《衛報》報導，自蔡英文於 2016 年就任以來，已有 9 個國家轉而效忠中國，僅存的 13 個邦交國分別為中美洲的貝里斯及瓜地馬拉；加勒比海地區的海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞和聖文森及格瑞那丁；南美洲的巴拉圭；太平洋地區的馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯；非洲的史瓦帝尼及歐洲的梵蒂岡。

據報導，台灣的邦交國主要是小國或發展中國家，通常是被談論的對象不擁有話語權，直到他們決定改變。而每個國家都有其各自歷史、決策及與台灣建交的理由。原因多種多樣，從經濟利益到關乎國家完整和小國團結等根深蒂固的原則。

2019 年於台北設立大使館的聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Ambassador Andrea Clare Bowman）表示，這是原則，這是對「決定其道路」的國家主權的尊重。他強調自己的國家已將主權與台灣掛鉤，將會繼續給予堅定支持。

三度出任吐瓦魯總理，現為駐台大使的潘恩紐（Amb. Bikenibeu Paeniu）則解釋，該國自 1979 年決定站在台灣陣線，主要是出於意識形台及根深蒂固的基督教國家對共產黨人持謹慎態度。

潘恩紐指出，台灣政府提供了慷慨的金援，而非如中國般提供必須償還的貸款。他認為沒有任何事能讓吐瓦魯與其「真正的朋友」背道而馳。但當被問及台灣減少或撤回金援是否會改變意見時，潘恩紐則坦承：「可能會」。

聖露西亞曾兩度與台灣建交，最近一次是在 2007 年台灣加大援助後重回我邦交行列。駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）簡單解釋會給予友善國家支持，並表示該國外交政策非為友好那些出價最高的人，但補充說台灣現在是其最大的援助國。

帛琉大使歐儒侃（ Ambassador David Adams Orrukem）表明，自己的國家正遭遇來自中國的龐大壓力。2017 年，中國基本上禁止其公民前往帛琉，禁止組團旅遊，而旅遊業佔該國 GDP 的 40% 以上。

歐儒侃將帛琉形容為一個有「彈性」的國家，而雖他認為轉變立場的可能性不大，並指出台灣的醫療援助至關重要，但金援與國安的議題仍在於國爭論不休。

報導指出，就目前而言，台灣的大多數邦交國都立場堅定。聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓表示這是「誠信」的問題，台灣仍在為主權合法性而戰，需要各國在國際空間為它發聲。

而聖露西亞大使路易斯則表示自己雖傾向國家與中國 14 億人成為朋友，但逼這些國家做出選擇的是北京自己。他不確定聖露西亞這樣的小國需要支持台灣，但表示仍然需要捍衛民主。

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聖露西亞大使路易斯則表示自己雖傾向國家與中國 14 億人成為朋友，但逼這些國家做出選擇的是北京自己。他不確定聖露西亞這樣的小國需要支持台灣，但表示仍然需要捍衛民主。 圖：總統府提供
聖露西亞大使路易斯則表示自己雖傾向國家與中國 14 億人成為朋友，但逼這些國家做出選擇的是北京自己。他不確定聖露西亞這樣的小國需要支持台灣，但表示仍然需要捍衛民主。 圖：總統府提供

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