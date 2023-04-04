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中職／暴力猿單局灌5分　擊敗悍將登頂聯盟龍頭

▲樂天桃猿林泓育（資料照片）
▲樂天桃猿林泓育（資料照片）

記者簡名杉/新北報導

富邦悍將昨(3)天在主場靠著高國輝的再見安打驚險打退味全龍後，今(4)天持續在主場迎戰樂天桃猿，悍將雖然帶著高昂的士氣在首局就率先得分，但「暴力猿打線」名不虛傳，隨即在2、3兩局各打回一分超前比數，並在第5局狂灌5分大局奠定勝基，雖然悍將靠著林哲瑄的全壘打帶領苦苦追分，卻仍不敵桃猿追加分數的速度，終場桃猿就以10比7擊敗富邦悍將，收下賽季第二勝登頂聯盟龍頭。

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前4局1分領先的桃猿在第5局完全打開，從首名打者成晉的內野安打開始，郭嚴文補上安打、廖健富選到四壞球保送擠成滿壘，此時林泓育掃出右外野方向深遠飛球，不只清空壘包，還一路衝向三壘，朱育賢及宋嘉翔也各補上適時安打，單局桃猿隊轟下5分大局，一口氣將領先拉到6分差。


悍將在5局下先靠著林哲瑄的陽春彈追回一分，再靠著兩支安打、一次保送擠成滿壘，不過高國輝擊出內野滾地球出局，沒能把握得分大好機會，但6局下半悍將反攻號角再響起，又一次靠著兩支安打、一次保送形成滿壘局面，這次王正棠雖然還是擊出內野滾地球，但是成功送回三壘上的隊友，下一棒的劉俊豪補上中外野平飛安打，悍將單局追回3分。


然而桃猿並不打算讓比賽氣勢倒向另一邊，7局上再展開猛攻，朱育賢、郭永維、林立、成晉棒棒開花，追加2分，將比分再度拉開，悍將在9局下半雖然由昨晚英雄高國輝對猿隊守護神豪勁擊出2分砲，一度將分差縮小到3分差，最後仍無法追回失分，吞下敗仗。


猿隊今晚整隊敲出16支安打，除了成晉單場三安「猛打賞」以外，包含林立、林泓育、朱育賢都擊出雙安，先發打線棒棒開花，除了廖健富以外，其餘先發打者都有安打演出，同時球隊新洋投霍爾今晚中職初登板，雖然主投5.1局被敲出7支安打失4分，仍舊靠著強大的團隊火力奪下首勝，而富邦悍將先發投手江國豪在第5局崩盤，最後僅投完4局，被打出6支安打失6分，其中5分自責分，吞下本場比賽敗投。

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