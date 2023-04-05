萊雅集團收購Aesop！斥資763億巨額 預計第三季完成交易
法國化妝品巨頭萊雅（L’Oréal）於3日宣布，斥資25億美元（約新台幣763億）的價格，從巴西美妝集團Natura & Co.手中，收購知名香氛護膚品牌Aesop全部股份，預計將於今年第三季完成交易。此為今年目前最貴的收購案，僅次於去年雅詩蘭黛（Estee Lauder）收購美妝品牌Tom Ford的28億美元（約新台幣854億）。
記者鍾怡婷/綜合報導
Aesop於1987成立於澳洲墨爾本，2012年Natura＆Co以4800萬美元（約台幣14億）收購65%的股份後，不斷創下銷售額新高，去年更是達到5.37億美元，在所有區域市場都出現雙位數成長，是Natura ＆ Co相當賺錢的子公司之一，然而集團營運虧損嚴重，去年全年度淨收益下滑11％，只好忍痛出售Aesop，填補疫情期間集團的鉅額虧損。
萊雅集團CEO希羅尼穆斯（Nicolas Hieronimus）在聲明中提到，Aesop跟上了當今所有潮流趨勢，萊雅集團將協助Aesop釋放成長潛能，尤其是在中國和旅遊零售市場。原母公司的執行長法比奧（Fabio Barbosa）則表示，出售Aesop將有助於公司降低負債，之後也會聚焦整合拉丁美洲營運，拓展國際觸角。