清明節傳統美食「潤餅」　特搜中市在地店家

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台中市經發局長張峯源表示，台中傳統市場有不少傳統美食，例如大雅第一市場「豐裕製麵潤餅」，美味秘訣在於每捲包入厚實帶嚼勁的紅燒肉，加上炸豆皮、高麗菜、蘋果、豆芽菜、地瓜，最後撒上花生粉，食材豐富，口感爽脆；一心市場「幸福潤餅」餅皮包入三層肉丁，肉汁四溢、口齒留香，可依飲食喜好客製化；南屯市場「七餅鋪潤餅」手工現做春捲皮及低油糖製作食材，新鮮美味；還有建國市場「菜薌潤餅」，自製Q軟有嚼勁潤餅皮，包入當天新鮮製作食材，數量有限，要買要快。
除了傳統市場外，夜市也能吃到美味的潤餅，例如忠孝路觀光夜市的「忠孝潤餅」、「老牌潤餅大王」，中華路夜市的「潤餅之家」及長億夜市的「馮氏潤餅」，多已經營超過3、40年，每一家主打的餅皮口感特色不盡相同，但都以滿滿的新鮮餡料填充美味，一份潤餅以銅板價格就能收獲幸福飽足感。
另外，經發局說，想自製潤餅的民眾，推薦可以到第二市場「文忠行春捲皮」、第三市場「金大裕」及向上市場「向上潤餅」，另建國、第五、沙鹿、烏日、霧峰、豐原、梧棲第一、大肚第一、清水第一、太平、東興及水湳市場，皆有單賣餅皮，每家餅皮各有特色，滿足民眾需求。
經發局表示，市府重視傳統市集經營及食品安全，除配合台中市食品藥物安全處定期抽檢，更要求列管攤商落實原產地標示，輔導攤商在保留傳統美味下創新求變，歡迎民眾安心品嚐。