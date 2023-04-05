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清明節水星震盪！小心重大車禍、火災　「5星座」走旺運

▲清明節遇水星震盪，命理專家提醒接下來的日子，要小心重大交通意外及火災。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲清明節遇水星震盪，命理專家提醒接下來的日子，要小心重大交通意外及火災。（示意圖／NOWnews資料照片）

家庭消費中心/綜合報導

今（5）日是清明節，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，清明節水星震盪，是大環境重新洗牌、自我整理的好時機。「溝通、協調、創新」是未來兩個多月的重點，需要資源和條件符合，才能把握住機運，讓事情發展與運行，但若自身條件不足則會中斷結束。邱彥龍提醒，接下來清明節氣這16天，水星接近與天王星合象，重大交通意外會特別多，要格外注意。
 
邱彥龍指出，從3月31日開始到6月13日之間，水星進入震盪軌跡，溝通與談判會是個人、企業跟國家的最大課題，基於文化差異跟三觀思想的落差，還有思維層次頻率的不同，口水戰、認知戰、宣傳戰會很強烈，幸運的是，行政、立法或企業、議會有新政策與新方案產生，當民意有所改變，需透過政府機構或權力者協助打通關，才能成功或執行。

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「5星座」清明節氣運勢旺
清明是變革的節氣，大環境變化多端，務實與詐騙會形成強烈對比，詐騙集團喜歡打感情牌，務必冷靜沉著面對。這段時間認真做事也會比吹噓來得有用，眾人的第六感會比較敏感，尤其是雙魚座、水瓶座、摩羯座、雙子座、巨蟹座，面對問題比較能夠解決，事業進展也比較順利。

水星震盪小心車禍
但邱彥龍也提醒，清明節氣這16天，水星接近與天王星合象，重大交通意外會特別多，還有電器產品意外、火災、開刀血光、化學、醫藥問題、過敏等問題也會變多，還要注意心理情緒。至於黑道、毒品、槍枝、網路駭客，詐騙集團等問題，政府會強力打擊，並且有新法案進行討論，以期讓社會更安定。

過渡期一招逢凶化吉
邱彥龍引用《易林·屯之豐》卦曰：「黃鳥悲鳴，愁不見星。困於鷙鳥，鸇使我驚。」說明這段時間裡，任何人事地物都將有所變革，大環境重新洗牌，是一個極大的過渡期，人們往往不明白未來的方向在哪而感到恐慌，只要學會群體思維，不再以個人思維行事，團隊合作要有共同信念，秉持大愛做事跟做人，就能逢凶化吉，否極泰來。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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