普發6000入帳！7-11明起「加碼領600」　35杯大美式888元

我是廣告 請繼續往下閱讀
還有APP即日起至4月7日前買大杯美式，冰熱任選35杯888元（原價45元、特價25元）；大杯拿鐵，冰熱任選23杯888元（原價55元、特價39元）；珍珠奶茶，冰熱任選22杯888元（原價60元、特價40元）；香鑽水果茶，冰熱任選18杯888元（原價70元、特價49元）；伯爵紅茶拿鐵、冰太妃焦糖風味瑪奇朵、冰榛果拿鐵、冰焦糖瑪奇朵、冰脆酷摩卡，任選20杯888元（原價65元、特價44元）。
全家則是4/6至5/2期間，推出限量一萬張「全家普發卡」，每張售價6000元，內含2張3000元「全家」禮物卡，不僅沒有使用期限，也可以轉轉儲值到Fami錢包中，同時更有加碼紅利金BONUS卡片，可隨機抽600元或6000元加碼金，最幸運可以讓6000元翻倍變12000。
還有搭配普發6000元，APP即日起至4月9日前，特大杯美式26杯1000元（原價60元、特價38元）；特大杯拿鐵22杯1000元（原價70元、特價45元）；霜淇淋30支1000元（原價49元、特價33元）；酷繽沙20杯1000元（原價60元、特價50元）；40元私品茶35杯1000元（原價40元、特價29元）。