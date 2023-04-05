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普發6000入帳！7-11明起「加碼領600」　35杯大美式888元

▲普發6000元政策將上路，7-11除了開賣放大隨取卡外，還有多杯組合咖啡優惠。（圖／業者提供）
▲普發6000元政策將上路，7-11除了開賣放大隨取卡外，還有多杯組合咖啡優惠。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

全民普發現金6000元，原定於4/6開始領取，不過各大銀行已經搶在連假到帳，還沒領取的別忘快去登記，各大通路將於明天開始陸續開跑「普發放大優惠」，像是7-11買隨取卡加碼放大10%，最多領600元購物金；全家禮物卡也是明（6）日開賣禮物卡，可隨機抽600元或6000元加碼金，最幸運可以翻倍變12000元。

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7-11自4月6日起限量推出預購「2000元放大隨取卡」，加碼送200元，等同可使用2200元面額，放大10%，一次買三張可以領到600元購物金；另自4月10日起再推出「6000元放大隨取卡」預購，限持「ATM領現」小白單預購，就可加碼送1000元，等同可使用7000元面額。

還有APP即日起至4月7日前買大杯美式，冰熱任選35杯888元（原價45元、特價25元）；大杯拿鐵，冰熱任選23杯888元（原價55元、特價39元）；珍珠奶茶，冰熱任選22杯888元（原價60元、特價40元）；香鑽水果茶，冰熱任選18杯888元（原價70元、特價49元）；伯爵紅茶拿鐵、冰太妃焦糖風味瑪奇朵、冰榛果拿鐵、冰焦糖瑪奇朵、冰脆酷摩卡，任選20杯888元（原價65元、特價44元）。

▲全家普發卡每張售價6000元，內含2張3000元「全家」禮物卡。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家普發卡每張售價6000元，內含2張3000元「全家」禮物卡。（圖／記者鍾怡婷攝）
全家則是4/6至5/2期間，推出限量一萬張「全家普發卡」，每張售價6000元，內含2張3000元「全家」禮物卡，不僅沒有使用期限，也可以轉轉儲值到Fami錢包中，同時更有加碼紅利金BONUS卡片，可隨機抽600元或6000元加碼金，最幸運可以讓6000元翻倍變12000。

還有搭配普發6000元，APP即日起至4月9日前，特大杯美式26杯1000元（原價60元、特價38元）；特大杯拿鐵22杯1000元（原價70元、特價45元）；霜淇淋30支1000元（原價49元、特價33元）；酷繽沙20杯1000元（原價60元、特價50元）；40元私品茶35杯1000元（原價40元、特價29元）。

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