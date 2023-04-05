郭台銘表態選總統　林楚茵：看侯友宜表現忍不住了

鴻海創辦人郭台銘今（5）日從美國返台，隨即在桃機召開記者會，為4年前離開國民黨鞠躬道歉，也為國民黨朋友致上萬分歉意，並宣布將全力爭取國民黨的提名，贏得2024總統大選，更直言不能讓民進黨執政，呼籲國人投票給高舉台獨、從中抗中的民進黨是危險的，需要人民做正確的選擇。對此民進黨發言人林楚茵對此回應，郭可能感受到新北市長侯友宜民調直直落，被笑稱比韓國瑜還要草包，想要代表國民黨參選總統，因而忍不住了。
記者陳威叡／台北報導
郭台銘今日從美國返台後，上午隨即安排在台北諾富特華航桃園機場飯店舉行記者會，為4年前離開國民黨鞠躬道歉，也為國民黨朋友致上萬分歉意，並宣布將全力爭取國民黨的提名，贏得2024總統大選。此外也呼籲不能再讓民進黨執政，把票投果這些高舉台獨、從中抗中的民進黨是危險的，更與國人利益為敵，和平的日子並非理所當然，人民需要做出正確的選擇。
對此林楚茵回應，從郭台銘這樣大動作鞠躬道歉，認為是感受到侯友宜民調直直落，兩岸、內政議題都被打臉，更被笑稱比韓國瑜還要草包，因此忍不住了。
林楚茵說，國民黨台北市立委選舉有「芯費大戰」，如今總統也要上演多人大戰，而對於其批評「不能再讓民進黨執政」，她認為郭要爭取國民黨總統候選人，就必須講話更重鹹一點，但他要爭取黨內參選總統還有一段辛苦的路要走，必須要把民進黨當作箭靶。