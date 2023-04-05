轟雙北施政民調吊車尾　民進黨：傲慢擺爛、荒廢市政

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張志豪說，侯友宜昨晚又在臉書拋出「為台灣打拚毫無懸念」說法，落跑選總統意圖明顯，請侯展現反對國民黨黑金復辟的具體行動，至於對馬英九赴中期間提出的九二共識及兩岸同屬一中等違背台灣主流民意的主張，也應清楚表態是否認同，「馬意究竟隨不隨？不要閃躲迴避。」
對於雙北市政缺失，發言人林楚茵指出，蔣萬安上任以來，市政可以說是完全掉漆，更有許多荒腔走板的事件發生，像是在台灣燈會期間，被爆出公務員賞燈，預算使用多少回答不出來，甚至近期還被踢爆燈會結束才送外套，被批不尊重里長，顯然對市政處理還是狀況外，不僅市民對蔣的施政無感，滿意度墊底，也讓市民很不安。
至於新北市，林楚茵質疑，侯友宜已進入第2任期，但卻讓人看不見該有的施政成果，多項民調掉到墊底，侯市長卻傳出師承馬英九的顧問惡補兩岸學分，可見侯準備落跑中，重大事件只會寫臉書回應，「說空話程度簡直是韓國瑜2.0」，例如對於馬英九赴中唱和中共的言論，侯完全沒有評論和主張，令人失望至極。
戴瑋姍則表示，侯友宜既然連任，就應專心市政，都還沒到議會進行施政報告，就想落跑請假選總統，荒廢市政也失信於民，難怪民調狂掉。侯友宜為了國民黨「黃袍加身」，把時間花在兩岸、國際關係補課，所以無心市政，不僅接連被踢爆消防局長因為婚外情丟官、市政顧問涉秘醫行為斂財，日前更發生110、119斷線超過一小時，前所未聞的離譜事件，繼續擺爛市政。
此外新北市好日子愛心大平台40億元根本就淪為侯友宜選總統的小金庫，侯還沒有回答外界質疑，在公開徵信的網頁中出現大量大額匿名捐款，其中前三頁30筆捐款中，高達20筆共2167萬元匿名，其餘10筆共15萬元，93%捐款不知來源，侯友宜應從實招來，主動揭露捐款者來源。但連審計部新北市審計處都提醒在社會局網站僅揭露19項工作計畫資訊，資訊透明度不足，侯應該說清楚。
為此戴瑋姍也提出三問，請侯回答，首先大量匿名捐款，錢從何來？跟財團、建商、砂石業者有沒有關係？有沒有不樂之捐？二問為何不敢公佈來源？流向？大額匯款銀行一定有紀錄，若是現金捐款，為何侯友宜敢收下如此高額的現金？匿名捐款有沒有可能成為洗錢管道？非法所得捐款入戶後，再由各機關經由公關活動公司和合作廠商，將錢轉一手使用？徵信資料僅顯示，機關已收到捐款，卻不知道真正流向，如何使用？三問金庫跟選總統有沒有關係？政治獻金一萬元就要申報來源，愛心大平台不用，成為侯友宜政治獻金另類合法捐款管道？
戴瑋姍說，自己過去和幾位議員也針對環境汙染、交通、公安等問題提出檢討，但侯面對各種質疑，往往都只會回應「好好做事」、「把握當下」，卻沒有重點，只會矯情作秀。連昨天提出的三項農業改革建議，中央早就在做，還補助新北市，通篇都是外行話，「市政不行，國政也不行」，完全自曝其短，草包形象可說是越來越深。
最後簡舒培表示，蔣萬安上任3個月不僅市政沒半撇，59項市政願景就有將近半數的政見沒有任何進度，不是有開會研議沒實行規劃，就是連開會討論都沒有，例如聯醫6個月內增加台北市500張長期照護床。衛生局在去年12月底與蔣萬安的業務報告中就已經說明做不到；又像是設立電競運動館，根本沒有任何進度。讓人質疑，蔣萬安提政見實就是隨口說說，想要騙選票。
簡舒培強調，政見無落實，人民無感，為挽救滿意度，蔣萬安推出多項撒幣政策。有17項政見須追加預算配合，蔣萬安提出的33.09億元的追加預算案，其中就有18.64億元是用來執行蔣萬安的新政，但這些政策的財源永續性未說明，今年還可以使用中央共享經濟成果來支持追加預算，支應市長的「大撒幣」，但明年以後的財源在哪，難道台北市又要舉債支應嗎？這樣的施政成果，展現蔣欠缺能力，呼籲為了台北市民，要請蔣萬安趕快醒一醒，認真當好台北市長，不要再當媽寶。