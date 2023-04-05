綠批擺爛、荒廢市政 新北府斥為何只顧政治操作不顧民生
針對民進黨召開記者會砲轟雙北市長施政荒腔走板，民調中好感度和滿意度都敬陪末座，新北市政府今（5）日在記者會後發布新聞稿駁斥，表示遺憾有心人士一再為了政治目的，悖離實情，顛倒是非，進行政治操作，渾然不知全國性的民生問題已讓民怨沸騰，直言究竟傲慢擺爛的是誰？
記者吳嘉億／新北報導
新聞稿內說明，針對民代批評的行動治理座談會，新北市各區里長在會前都有充分的時間可以進行提案，市府事前會先就提案進行可行性研議，於會中對舊案進行追蹤、對新案進行說明，會中也可以臨時提案、會後也可以再書面補充提案，里長都能暢所欲言，是一個雙向溝通的場域；而面對每一位里長的提問與意見交流，各局處都會面對問題、給予回應，座談會也都邀請各區議員參加，在地議員都非常清楚，卻仍做出偏離事實的指控，令人遺憾。
新聞稿最後也說到，新北市政府與基北桃攜手合作讓人民共好， 正在一一實現中，反觀執政黨為了政治目的，不斷把時間花在抹黑打擊新北市政府，為何不願多花時間想方設法解決執政將近八年還在讓人民無限輪迴陷於缺蛋、 缺水、 缺肉、物價飆漲等水深火熱的基本生存問題，渾然不知全國性的民生問題已讓民怨沸騰，直言究竟傲慢擺爛的是誰？