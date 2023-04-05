MLB／釀酒人「3連轟」打退Scherzer！2局炸5轟灌醉大都會

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釀酒人隊第五棒Brian Anderson首局就發威，二、三壘有人的情況下，掃出一支左外野方向的長打，幫助釀酒人先馳得點，第6局時，領先2分的釀酒人不手軟，從Rowdy Tellez開始，加上Anderson以及Garrett Mitchell，對Scherzer連續敲出三支全壘打，使得他本場比賽僅投5.1局就痛失5分，苦吞敗投。
第7局時，今天手感最火燙的Anderson再貢獻一支3分砲，此戰轟出雙響砲，賽季累積三轟，不僅位居聯盟全壘打榜首位，並且單場收下6分打點，排在他下一棒的Mitchell也在第7局與他再度上演「背靠背」開轟，把大都會炸的體無完膚。
釀酒人隊今天上演的「背靠背靠背」連三轟，是自2018年8月8日的Jesús Aguilar、Travis Shaw、Eric Thames之後，再度有「背靠背靠背」開轟的表現，同時也是自2013年4月29之後，再度有單場兩次以上連續開轟的演出，若把範圍縮小，上一組同場兩次背靠背開轟的釀酒人隊隊友，則要追朔到22年前的2001年，當年的9月25日Richie Sexson與Jeromy Burnitz面對亞利桑那響尾蛇隊時締造。