中國宣布啟動台海中北部聯合巡航　揭仲：宣示台海管轄權

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揭仲說，福建海事局的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，可能就是以管理「專屬經濟區」為名義，依據2021年9月中共修訂實施的《海上安全交通法》，以對中共「管轄海域」內加強海上交通管理、維護海上交通秩序等理由，派遣包括「海巡06」在內的執法船艦，強化在台灣海峽、甚至包括海峽中線以東水域的執法工作。
揭仲強調，在「海巡06」2022年7月初正式納編福建海事局並部署在平潭島時，就已經宣稱該艦日後將「常態性航行台灣海峽水域執行公務」；而「海巡06」所隸屬的中華人民共和國交通運輸部海事局，正是中共《海上安全交通法》的主要執行單位；更值得我方注意的是，中共在2021年修訂《海上安全交通法》時，已將「適用範圍」由原本的「沿海水域」更改為「管轄海域」，使台灣海峽的絕大部分成為海事局的責任區。
揭仲說，若對照中共官方早已數度聲稱對台灣海峽具有一定程度「管轄權」，則可合理懷疑，福建海事局「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，不排除是要在台灣海峽甚至中線以東水域實施「主動、強勢」監管之宣告。可能採取的手段包括以可能涉及「瞞報、謊報危險貨物」或「造成海上汙染」為由，要求進行登船檢查，來建立執法的事實；或者以實施海上執法救助演練為名義，於台灣海峽甚至中線以東劃設暫時的「禁航區」，來干擾我海上交通，過程中海警與共軍也可能加入演練。不但是對我方的「法律戰」，若巡弋監管範圍進入海峽中線以東，又可進一步否定中線默契。
揭仲表示，由於「海巡06」隸屬於中共交通運輸部海事局，在身分上不屬於中共海軍或已轉隸人民武裝警察而受中央軍委指揮的海警，軍事色彩比較低；若以海事局所屬單位在台灣海峽甚至中線以東巡弋，不僅可作為中共對蔡英文與麥卡錫會晤的諸多表態行動之一，也能因手段的翻新，可在不大幅升高軍事緊張的情況下獲得相關各方的關注。