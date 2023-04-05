梅艷芳哥哥稱「母子關係沒斷」探病遭拒！大鬧醫院場面曝
香港已故天后梅艷芳的哥哥梅啟明，於上個月24日在餐廳工作時跌倒送醫，一度昏迷失去意識，意外引起關注。怎料，梅啟明昨（4）日出院後就跑去探視媽媽，還告訴媒體他們沒有脫離母子關係，結果一到醫院就被媽媽拒絕見面，甚至硬闖病房，讓場面相當難堪。
記者詹鎰睿/綜合報導
綜合香港媒體報導，現年71歲的梅啟明出院後就對媒體聲稱，他在住院這段期間有持續和高齡99歲的媽媽覃美金聯繫，也被叮嚀一出院就去看她，更強調母子脫離關係完全是誤會，「她還說沒有要跟我脫離關係，所有事情都是我姪子跟他身邊的姑娘搞出來的。」
結果梅啟明就帶著大批媒體直接前往覃美金的醫院，一到現場打給媽媽都被掛斷，心急的他還一度闖入醫院，當場被保安當場攔下。對此，院方見狀出面告知「病人拒絕探病」，怎料梅啟明得知後暴怒大鬧，並懷疑是醫院禁錮病人，還揚言要報警處理。
事後梅啟明則坐在醫院大廳，硬是不肯離開，與院方僵持不下，警察到場了解狀況後，也確定梅媽的安全且在病房內專心休養，梅媽還託警察傳達，她目前不想被人打擾，也希望兒子梅啟明早日康復，好好做人，等身體養好就會見他，別去影響其他病人，最終梅啟明在醫院的堅持下，沒能見上母親一面。