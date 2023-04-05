中職／夢回2004！統一特邀老獅迷19年後再聚首

我是廣告 請繼續往下閱讀
本日賽事結合英雄主題日，也特別邀請《我們迷獅子》紀錄片導演賴品瑀及《帶我去球場》漫畫家張季雅擔任開球及打球嘉賓，今日球隊行銷特別企劃，找回19年前紀錄片中被受訪的球迷們，再次齊聚在高雄澄清湖棒球，再次聚首，彷彿回到「獅迷同學會」，當初四歲的吳承祐也跟家人一起參與這充滿意義的活動，拿著當初蒐藏的簽名安全帽再次與會，彷彿回到當時的歲月和畫面。棒球的魅力和故事，總是讓人值得一再回味，有些朋友因為畢業後各分東西，但因為這次聚會，分別從台北、台中等地齊聚在一起，其中錢丞俊也帶著當初穿的潘威倫18號球衣進場，看到彼此朋友聚首聊起當初的瘋狂和熱愛，雖然這19年之間，因為出社會比較少在進場看球，但當初喜歡的潘威倫和高國慶都還在為自己的職棒生涯拼戰，真的很不簡單。
本次特別企劃，球團也為這些球迷製作「我們迷獅子」紀錄版，特別安排2004年主角風雲人物潘威倫及高國慶簽名，讓球迷們可以好好收藏，賽前也特別由隊長陳傑憲代表及標哥何信標與球迷合影，也讓這次活動留下難忘的回憶，為了給球迷最棒的驚喜，球團特別協商邀請味全龍教練賈西現身球場，回憶2004年總冠軍紀錄片，凱薩也是獅迷心中的風雲人物，現身參與活動和球迷一起合影，也讓這份因為棒球而結緣的故事能夠擁有不同回憶。
本次擔任開球嘉賓我們迷獅子導演賴品瑀表示：「很謝謝當初被他訪問的每一位，在當時輸球的時空背景下還要被我打擾，但也因為各位的參與讓這一切都充滿意義，特別謝謝球團再19年後，邀請大家再次聚再一起，第一眼看到大家就好像老朋友許久未見，當初拍攝紀錄片就是想要詮釋為何球迷能夠這樣奮不顧身熱血的支持球隊，每個人都為自己的人生選擇負責，而我也為自己的人生抉擇，很慶幸擁有了統一獅。」