法國反年改抗爭　工會與總理商談未達成果

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雙方會面約1小時，工會領袖隨後共同聲明未達成結論。法國明天預定將展開新一波罷工遊行活動。
法國第二大工會、立場強硬的「法國總工會」（CGT）新任首位女性領導人比內（Sophie Binet）說：「我們決定結束這場毫無用處的會議…總理選擇讓我們重回街頭抗議。」
法國政府表示，必須將大多數人的退休年齡從62歲延後至64歲，以平衡未來幾年的退休金預算。工會則認為可以另覓財源。
柏納告訴記者，她對未來繼續對話持開放態度，但她對於退休年齡的立場不會退縮。
法國總工會活動人士在巴黎凱旋門上懸掛布條，寫著「64歲，不」。
立場較溫和的法國第一大工會「法國民主工會聯盟」（CFDT）領導人貝爾傑（Laurent Berger）號召民眾參加明天的罷工與街頭遊行。
他表示，絕大多數民眾都反對年改，大眾意見沒有轉變，工會繼續抗爭的決心也堅定不移。
工會代表抱怨，儘管過去數週不斷遊行抗議年改，他們的意見卻沒有被政府聽取。
法國基督教工會聯盟（CFTC）領導人沙巴尼耶（Cyril Chabanier）表示，工會告訴柏納，化解僵局的唯一辦法就是取消年金改革。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120405