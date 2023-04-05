呂杰陽捲感情風波！愛莉莎莎首度發文挺男友：看了很心疼
知名百萬YouTuber愛莉莎莎，日前被爆出與羽球天菜教練呂杰陽熱戀，雖然兩人沒有明確官宣，但一舉一動都備受關注。近日，呂杰陽就陷入與前任的負面風波，掀起網友們爭相討論，對此，愛莉莎莎不忍了，今（5）晚首次發聲力挺男友，直呼：「很心疼！」
記者詹鎰睿/綜合報導
愛莉莎莎在臉書上發文：「很多人密我有沒有被揍？我想說：很好笑！」並點出男友的優點，「這個人平常很溫柔有耐性，通常都是我揍他比較多，而且常常我壓力大情緒不穩，太忙時會這樣，他也不會跟著情緒化。」她也困惑，明明覺得自己個性機車，男友卻都不會生氣，「他都很有耐心的幫我穩定情緒，逗我開心！」
愛莉莎莎笑說，和男友相處了一整年，身邊的人卻都開始說她變溫柔了，「所以大家不用擔心我～看他被媒體寫的那麼難聽很心疼。」文末更提到強尼戴普與前妻安柏赫德的事件，直呼：「請大家記得強尼戴普的故事！」暗示著整件事情另有蹊蹺，這也是愛莉莎莎首次發文對外力挺男友。
※【NOWnews 今日新聞
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