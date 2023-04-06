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JHBL／決賽爆冷門！　永和甜蜜復仇、隊史首勝大倫

▲生涯雙新高17分、4助攻含關鍵兩妙傳的永和林真妮。官方提供
▲生涯雙新高17分、4助攻含關鍵兩妙傳的永和林真妮。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

111學年JHBL國中籃賽甲級決賽，女甲級A組小爆冷門，上季首度通過甲級資格賽即晉八強、最終拿第七的新北永和，第三節先一波9 ：0追成3分差，末節決勝期再靠「一姊」鄭敬璇拿6分、林真妮2次絕妙傳球助攻洪惟妮、吳偲華，硬是不可思議53：52氣走107學年冠軍、上季第三苗栗大倫，也是歷來首勝大倫，拿下隊史最重大勝利之一 。

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特別是今年1月9預賽，永和曾以44：80輸大倫36分，時隔3個月不到 ，永和不僅甜蜜復仇，且由輸36分到贏1分，來回37分，讓人難以置信。

攻下16分、8籃板、6助攻、3抄截，上季國二曾兩度寫下「大三元」 的國三主控鄭敬璇說：「靠團隊合作首勝永和，因我今天表現一 般，只得16分低於平均值，但我們贏球，因我如飆50分，但永和輸球，那沒意義，也不是我要的。」

生涯雙新高17分、4助攻的林真妮說：「本場比賽感覺不錯，就勇於出手，最後那2次重要助攻，是隊友路線跑出來，我第一時間給球，洪惟妮、吳偲華也爭氣投進，功勞是大家。」  

教練檔吳思源、趙碧鳳說：「針對預賽輸大倫36分，我們做了功課， 修正缺點，尤其防守重心在大倫姊妹檔的姊姊彭郁榛，進攻則多人跳出，不再單調的火力集中在鄭敬璇一人身上，而拿下這歷史性第一勝 。」

大倫第一節16：8領先，第二節永和曾追成16：16，上半場21：28仍落後，第二節初一度21：33差12分，回敬9：0含鄭敬璇4分、陳羿璇三分彈，30：33進逼，再36：36扳平，雙方拉鋸戰。

永和43：45落後時，「鄭林配」的3投2傳接管比賽，終場前16秒53 ：47超前6分，還7.8秒大倫邱沛慈三分球，50：53，剩3秒彭郁婷再抄球快攻，52：53，永仁最後一擊，大倫來不及犯規凍結時間，賭永和罰球，時間先到點，永和奇蹟般勝出。

大倫姊妹檔的國三姊姊彭郁榛13分、8籃板及助攻、抄截各6，國二妹妹彭郁婷16分、19籃板「雙十」及4助攻、3抄截，雙胞胎的邱沛慈10分、8籃板、3助攻、2抄截，中鋒傅淯10分、10籃板生涯首「雙十」。

隊史首度輸永和，且可以不要輸卻輸，教練檔徐正昌、劉文君說：「 當家主控彭郁榛上周跟男生靶子隊練習賽，不慎自己扭傷腳，肌力、信心及靈活度都大受影響，自今天己拚得辛苦，隊友跟著有骨牌效用，全場只得52分，較3個月前預賽拿80分如天差地別。」  

大倫今將對花蓮自強、明逢衛冕軍北民族，一定得先大贏自強，否則得靠最後贏超強的民族，而這小有難度，四強小亮紅燈。

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