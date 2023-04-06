足球／中華女將好棒！大勝地主黎巴嫩　奧運資格賽拔頭籌

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中華女足甫開賽即進行高壓逼搶，第9分鐘中華隊角球開短遭黎巴嫩截球反擊多打少成功進門，雖陷入落後，中華女足未失信心，陳妗文邊路機會殺入禁區下底傳中，許翊筠速度插上勁射破網扳平比數。
第30分鐘，中華隊攻勢再起，潘彥昕右路突破傳遠柱，丁旗接後傳中張愫心再下一城，不到2分鐘，陳妗文前場再與丁旗連線成功，將比數擴大至3:1。中場結束前張愫心門前把握對方清球未果將球掃進，再將比數擴大至4:1，個人也上演梅開二度。
下半場黎巴嫩嘗試反擊，兩度遭程思瑜擋下，中華女足兩次攻至門前起腳可惜中柱未果，領先3球優勢之下，中華隊放慢腳步調節體力，轉攻為守，掌控節奏，第77分鐘中華隊相繼換上小將王淑雯、曾筠雅、鄧霈璘增加女足新血國際賽經驗，傷停時間中華隊最後一波攻勢丁旗再添一球梅開二度幫助中華女足以5:1全取3分。
擔任隊長並繳出梅開二度表現的丁旗表示對手身材比較高大，很高興拿下勝利，下一場要繼續延續勝利拿下晉級門票目標前進奧運，至於比賽內容，其實幾次中柱有點可惜，不然可以進更多球，張愫心則說練習時自己拿到球的機會其實比較多，她笑著說比賽中運氣剛好站在我這邊。
首度入選國家隊就先發上場的陳妗文幾次表現亮眼，更與學姊丁旗連線成功，他含蓄地表示自己表現沒有很好，判斷上應該要更快一點，下一場面對印尼希望可以達成自己進球的目標。
代理總教練莊淑美賽後記者會表示雖然贏球，但還是有許多地方需要修正，對手身材高大帶給我們很多的威脅，賽前就設定要多持球利用轉換邊去拉開對手防線，今天大致上有做到但被進球實在不應該。
2024巴黎奧運女足資格賽第一輪F組，取得首勝的中華女足將在台灣時間4月11日19時30分對戰印尼，繼續拼戰小組第一朝第二輪邁進。