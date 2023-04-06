洛城會麥卡錫！蔡英文重申維護和平　謝美國讓台灣不孤單

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蔡英文「民主夥伴共榮之旅」進入尾聲，在美西時間5日上午於美國過境時，赴洛杉磯雷根圖書館與麥卡錫會面。蔡英文是首位在美國本土與眾議院議長會面的台灣總統，此舉被認為是台美關係，以及台灣外交的重大突破。
蔡英文今日比預訂時間提早了6分鐘抵達雷根圖書館，與親自迎接的麥卡錫握手寒暄後，即聯袂步入場館；在10時38分左右2人一同步入正式會談會場，麥卡錫向蔡英文一一介紹與會的跨黨派眾議員，隨後兩人簡單致詞後即開啟閉門會談。
會談結束後，蔡英文與麥卡錫共同出面發表談話。蔡英文表示，很高興有機會再次造訪雷根總統圖書館，與麥卡錫及各位國會議員見面。感謝麥卡錫的盛情接待，也感謝他邀請跨黨派的國會領袖今天在百忙之中撥冗與會，「各位的參與及堅定支持讓台灣人民了解到，我們沒有被孤立，也並不孤單」。
蔡英文說，雷根圖書館可以說是最佳的會面地點，給予大家機會向這位備受尊敬的美國前總統與世界領袖致敬。在外交領域經歷重大變動的年代，雷根扮演關鍵角色，與美國國會通力合作，保護並鞏固台美關係。
雷根1982年的六項保證，以及國會通過的重要法案《台灣關係法》為這段已逾40年歷史的強健特殊夥伴關係奠定基礎。「在此期間，我們維護和平，促進繁榮，並見證台灣民主蓬勃發展」。
然而現在，所有人都明白，雙方先前所維護的和平及努力打造的民主正遭遇前所未有的挑戰。蔡英文表示，在當下這個民主受到威脅的世界中，讓自由的燈塔永存不滅，可以說是當務之急，雷根就曾說過「自由並不是代代相傳的，每個世代都必須不斷捍衛及爭取自由」。
蔡英文表示，今早與國會領袖會面時，自己重申台灣維護和平現狀的決心，讓台灣的人民繼續在自由開放的社會中生活。會議中，自己也提及雷根總統的信念，那就是「要維護和平，必須先強大自己」，而且只要大家團結一心，必定更強大。
「我也代表台灣人民向美國國會跨黨派的議員致謝，感謝他們提出讓台灣及台美關係更加堅強的各項法案」。這些法案協助強化台灣自我防衛的能力、建立台美之間強健的經貿連結，並支持台灣有意義的國際參與，均有助在印太區域捍衛我們的共同利益、和平及繁榮。
蔡英文表示，台灣致力成為世界的可靠夥伴，區域內穩定的基石，以及良善的力量。論語有言「德不孤，必有鄰」，在台灣努力捍衛現有生活方式的同時，我們非常感謝美國的支持。在面對這個世代獨特的挑戰時，台灣要謹記奠定台美堅實關係的原則，不忘雷根傳承的意志與教訓。
蔡英文最後再次感謝麥卡錫的溫暖接待及友誼，也謝謝所有美國國會的友人一直和台灣站在一起。
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