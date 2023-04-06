布林肯：中國若單方面對台行動　影響將遍布全球

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這些擔憂在俄羅斯全面入侵烏克蘭後遽增，導致中國與西方之間的關係明顯惡化。
布林肯（Antony Blinken）今天在布魯塞爾舉行的北大西洋公約組織（NATO）外長會議後，接受歐洲新聞台（Euronews）採訪時表達他個人的焦慮，並警告說，如果中國單方面對台灣採取行動，將會產生深遠且具有巨大破壞性的後果。
布林肯說：「我在與我們的許多北約盟國，以及亞洲合作夥伴的談話中聽到這一點：有人擔心，如果中國對台灣採取的行動導致危機，將會對地球上每個國家產生影響。」
「每天有50%的全球商業運輸要經過台灣海峽。我們的智慧型手機、洗碗機和汽車所需的70%半導體都是台灣製造的。」
「如果中國的所作所為導致某種危機，將會對全球經濟產生可怕的破壞性影響，這就是為什麼世界各國希望每個人都能守規矩，並為自己的行為負責。」
他還說：「我們一直非常明確地表示，我們不希望、也不尋求衝突。我們不是要遏制中國。相反地，我們希望維護和平、穩定、創造機會。」
「在台灣議題方面，我們的政策幾十年來都是一貫的。需要和平解決中國和台灣之間的任何分歧，任何一方都不該做任何事情破壞現狀，也不該單方面採取任何行動來破壞現狀。」
布林肯指出，每個國家都與中國有著「複雜且非常重要」的關係，並捍衛「去風險」而不是脫鉤的策略。
他說：「是的，我們在競爭。只要是公平的，競爭就沒有錯。但我們希望確保這種競爭不會演變成衝突。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1120406
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