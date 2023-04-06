蔡麥歷史性會晤　國安局：中國軍演力道不會比去年大

蔡英文總統台灣時間今（6）日凌晨會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），展開歷史性的談話，引發國際高度關注，中國外交部、國防部接連發表聲明，指控蔡英文「過境竄美」。國防部不排除中國恐再度對台軍演；國安局研判中國對台軍演力道，不會像去年時任眾議院議長裴洛西那麼大。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請國防部、外交部、國家安全局報告「地緣政治下臺美深化軍事、外交合作現況及對國家安全之影響評估」，並備質詢。
外界關注本次「蔡麥會」中共對台動作，國防部長邱國正會前受訪表示，軍人對於任何事情都不排除，但有多大可能要看徵候， 第一個看狀況以後，研判對方目的、目標何在；接著列出很多種可能性，並以此看徵候，後面按照這個模式追蹤。
邱國正指出，每次有特殊狀況都有應處規範，對外沒有多講不代表沒有做準備，請各位放心，國防部對任何特殊狀況有不斷分析其行為舉止，並比較上次情形。他說，何時發生、規模如何，國防部內心都有腹案，但不便討論，軍事行動討論太多，就會無形中透露，這違反軍事行動規範。
國安局長蔡明彥上週在立院報告時表示，中國針對蔡麥會不至於像去年裴洛西訪台採取大規模軍演回應。民進黨立委劉世芳質詢時詢問中國是否會採取大規模軍事動作回應蔡麥會？國安局副局長柯承亨表示，國安局評估中共反應不會像前眾議長裴洛西訪台力道那麼大，且中國在兩會後積極形塑大國外交形象，法國總統馬克宏與歐盟執委會主席都在中國訪問，這段時間中國要積極形塑和平的大國外交形象。
針對中國回應蔡麥會，國民黨立委江啟臣詢問國安局最嚴重的研判為何？柯承亨表示，這次國安團隊沒有鬆懈，也不敢鬆懈，就算發生的可能性不高，國安局對各種專案都有做好準備。