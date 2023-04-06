蔡英文會麥卡錫　黨政人士：象徵台美共同控管北京的風險

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首先，凸顯了「民主自由不容威脅，威權紅線不應該存在」。儘管蔡英文此次出訪，北京用盡心機，以包括接受馬英九到中國祭祖，安排新加坡、法國等元首政要接連訪問，再到出言恐嚇將強烈回擊「蔡麥會」，甚至在紐約、洛杉磯兩個過境點都雇用紅色僑民抗爭騷擾。
不過，這對蔡英文此行受到的矚目，絲毫起不了任何有意義的影響；相反地，隨著越多來自中國的打壓與恫嚇，反而讓蔡英文此行累積了更多的國際社會重視。
該人士分析，假設去年時任議長的裴洛西訪台後，台美便因為中國高強度的軍事威脅，在雙邊的往來上選擇自我限縮，結果只會讓中國的「紅線」步步進逼，最後台灣甚至所有民主國家都會在中國威脅下動彈不得。
第二，這次會見的安排，也是台美共同控管來自北京對於區域帶來風險的成功經驗。黨政人士分析，從過程中的溝通，到實際的籌劃安排，台美雙方這段時間以來高度聯繫，對於可能的各種風險也充分交流訊息及意見，讓台灣總統行之有年的過境美國，不會因為北京的威脅而打折扣，而雙邊關係和實質的合作，也因此更上一層樓。
黨政人士說，台美聯手拒絕「威權紅線」，並且有效的管控「威權風險」收到良好成效，而這次見面選擇在象徵自由打破威權鐵幕的雷根圖書館，並且在跨黨派國會議員的共同見證下，更是別具意義。
涉外人士說，過去一週以來，中國透過馬英九的祭祖行，新、法等國元首的邀訪等，試圖壓制蔡英文此行的國際效應，國內一些在地協力者在「有沒有演講」這類假議題上製造錯假訊息等，然而實際上卻效果不彰。
該人士說，這些打壓最後終究無濟於事，最關鍵的原因，正是台灣過去幾年來整體國力的提升，以及在地緣政治上與全球經濟、供應鏈上的不可或缺。
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