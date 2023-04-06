「蔡麥會」創外交重大突破！賴清德：將持續深化台美關係
總統蔡英文於台灣時間6日凌晨1時許，在加州雷根圖書館與美國眾議院議長見面，被視為台美外交重大突破，對此，副總統賴清德稍早在臉書上表示，這幾年，在蔡總統的領導與台灣人民幾年來的共同努力下，我們正以最堅實的國力，讓世界看到台灣的重要。
記者陳苾暐／綜合報導
賴清德指出，蔡英文總統在任內努力開拓台灣的外交空間，提升台美關係，麥卡錫議長也在會後公開表示，「當前台美關係是此生中最強健的時刻，而蔡總統無疑是這段強健關係的重要推手。」當然我們亦要感謝美國國會跨黨派議員的支持，近年通過的《台灣旅行法》、《台北法案》、《亞洲再倡議保證法》、《2019國防授權法》等友台法案，就是台美關係提升的成果。
賴清德說明，麥卡錫議長長期為台灣發聲，支持台灣參與國際組織以及美國對台軍售，一直都是台灣的好朋友。麥卡錫議長今天也提到，「我們將會信守義務，並且重申對雙方共享價值的承諾，而這些價值是團結美國人民的基礎。」
文末賴清德再次感謝麥卡錫議長與美國各界的支持，未來我們會持續深化台美關係，在各領域與世界民主陣營的夥伴緊密合作，為印太區域的穩定做出貢獻，達成守護民主、和平與繁榮的新世代使命。