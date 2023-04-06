網PO文稱「找到失聯女大生」！警駁斥假消息：還沒連繫上
台中靜宜大學一名林姓女大生（20歲），上月29日突然失聯，且社群帳號也紛紛關閉，家屬擔心可能遭人蛇集團控制，遂立刻報案求救，經警方調查，林女在3月30日上午8時許，已搭稱長榮航空出境，不料正當警方全力尋人時，卻有網友PO文宣稱林女已平安回家，對此，稍早清水警則證實「這是假消息」。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，由於林女失蹤多日，家屬相當著急，唯恐其遭到人蛇集團控制，因此在臉書社團「沙鹿之美」公布林女特徵，包括身高155公分、近視戴眼鏡、留著齊瀏海、綁馬尾等，請求網友協助尋人，並於本月2日晚間8時向警方報案。
台中警方接獲報後，立刻派員展開調查，經調閱監視器發現，林女在29日當天，從學校走到附近的麥當勞，隨後走進巷子消失，機車則是停在校外租屋處，根據手機關機前最後定位，基地台位置在桃園市大園區航站南路一段，因此研判林女出境可能性極高。
求證移民署後，確認林女已於3月30日上午8時許，搭乘長榮航空飛往倫敦的班機出境，並趁轉機時於泰國出境，至此下落不明，詳細情形還有待進一步調查，沒想到同一時間卻有一名台中女房仲在臉書貼文指稱，女大生已平安返家，對此，警方證實為假消息，目前仍未連繫上林女本人。