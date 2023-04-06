蔡麥會「眾院大咖都來了」！美國會跨黨派18議員名單曝

蔡麥會威脅下照樣登場　中官媒氣炸：污點政客與不孝子孫

▲蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會晤，讓中國官方氣得跳腳，官媒更是發文威脅美台一定會嘗到苦果。（圖／美聯社／達志影像）
▲蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會晤，讓中國官方氣得跳腳，官媒更是發文威脅美台一定會嘗到苦果。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）進行歷史性會晤後，中國官方多個部門6日皆發表聲明，怒批美國違反一中原則、助長台獨勢力。中國官媒《環球時報》也刊文嗆聲，威脅台灣一定會嘗到苦果。

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該文章質疑，美方一直聲稱蔡英文過境是私人性質，卻讓麥卡錫這位「美國政府的第3號人物」與蔡英文會晤，徹底暴露了蔡此行的真正目的和性質，也讓華盛頓被自己打臉，更是嚴重的踩踏紅線，美方違背了僅與台灣保持非官方關係的政治承諾，威脅：「如果這就是蔡英文和民進黨當局千方百計謀求的『外交突破』，那麽接下來，他們將一定會品嘗到這種突破所帶來的各種苦果。」

作者指出，去年8月北京對裴洛西「竄台」的一系列強力反制措施已有顯著成效，解放軍圍島實彈演習，以及東部戰區在台海的諸軍兵種聯合戰備警巡等，都表明北京牢牢把握兩岸關係的主導權和主動權，當時美國輿論大力渲染中國「反應過度」，卻不想中國早就把話說在了前面，美國既然挑釁中國的核心利益，「還能指望中國無動於衷嗎？」

作者強調，美台輿論將此次見面與裴洛西（Nancy Pelosi）竄台對比，認為政治複雜性沒那麽高、後果沒那麽嚴重，都不過是掩耳盜鈴、自欺欺人，因為北京的反制不會順著美台的心思，更不可能按照美台的劇本；還怒嗆麥卡錫和蔡英文，一個是費盡周折才獲得眾議長位置的「污點政客」，一個是不顧島內民生、一味倚美謀獨的「中華民族不肖子孫」，2人都有做場政治大秀的動機，麥卡錫想通過這種方式來展現自己的存在感，蔡英文則想透過「賣台求榮」來為自己的政治生涯貼金，醜惡姿態都將被歷史一一如實登記在冊。

作者警告，麥卡錫見蔡英文，只會讓中美的戰略互疑雪上加霜，這不是激怒與否中國的問題，而是關於國家主權、領土完整、中華民族尊嚴的大是大非，上台7年，民進黨當局已經丟掉9個所謂的邦交國，蔡英文每次過境竄美前後，幾乎都有友邦從名單中「消失」，這就是歷史大勢，而裴洛西、麥卡錫等人，都將是台獨勢力一步步走向窮途末路的「醒目路標」。

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