法人看Q2投資　市場波動與機會同行

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第二是美國總統大選週期中，美股第三年表現不俗：美國總統是否能點石成金呢？根據歷史經驗，美國總統四年週期中，美股往往在第三年表現強勁，而今年恰巧就是美國總統拜登任期的第三年。
時間拉更遠來看，1939年以來，美國總統任期的第三年中，標準普爾500指數只下跌過一次，且美股在該年為正報酬機率達95%，反映政治人物總是希望經濟能在進入選局前蓬勃發展。進一步研究指出，美國經濟在美國總統任期的第三年甚至未曾深陷經濟衰退。
第三，亞股與亞債仍有進一步上漲空間：在美股許多助攻條件下，亞股同樣存在機會。中國經濟重啟帶來的漣漪效應不容忽視，國泰投顧預估，整體亞洲股市仍有進一步上漲空間。其他地區則可關注印度股市，印度高成長前景仍相當值得長期佈局，且印度股市往往在第二季表現相對較佳。
另一方面，市場波動下，亞洲投資等級債殖利率達約5% ，加上中國經濟重啟帶動正面氣氛、中國政府為陷入困境的房地產業提供政策支持，對亞洲投資等級債帶來支持；再者，整體亞債供給疲軟，需求卻仍強勁的情況下，技術面上有利。國泰投顧認為，亞債將提供多元分散投資機會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。