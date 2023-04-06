蔡麥歷史會晤　美學者：顯示美跨黨派挺台具意義

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戴傑說，蔡總統在訪問中美洲邦交國途中過境美國並非罕見之事，對美國而言，美國可解釋說蔡總統並非正式訪問，也不是台美之間官方交流。
他認為，蔡英文就任總統以來約7年，中國持續增加對台灣的嚴厲態度。去年8月裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國強烈反彈，以此當藉口實施軍事演習。因為在美國，眾議院議長在總統繼任順序上僅次於副總統。
不過，這次蔡麥會有別於去年蔡裴會。首先，會晤地點在美國而非台灣。裴洛西長年批評六四天安門事件等中國的人權問題，是中方很熟悉的人物。去年8月，是在中國共產黨第20次全國代表大會習近平總書記進入第3任之前，在中國國內是很敏感的時期。
戴傑表示，從中國的角度來看，相較於裴洛西訪台，這次蔡麥會應不那麼具挑釁性。中國的反應應該不至於像去年那麼激烈。
問及這次蔡麥會能實現的背景時，戴傑說，如果麥卡錫訪台，對中國來說，反應就不太有保持低調的空間。就美方來說，希望避免招致中國強烈反彈。總統拜登（Joe Biden）政府應該樂見這次能避免美中摩擦升高。
他表示，裴洛西、麥卡錫所屬政黨分別是民主黨與共和黨。裴洛西訪台時是她眾議院議長任期將屆滿時，長年關注中國人權問題的她很想訪台。但對麥卡錫而言，訪台在他的優先順位上不高，即使不訪台，也能展現對中國的批判姿態。訪台對麥卡錫而言不是那麼必要。
戴傑認為，台灣想確認美國超黨派支持台灣。台灣的官員去年歡迎裴洛西訪台，但對台灣來說，並非上下都歡迎。台灣民眾都知道裴洛西訪台一事已被中國視為挑釁行為。對台灣來說，並不那麼樂見麥卡錫訪台。
問及對於美國超黨派支援，台灣方面有「疑美論」，這次蔡麥會對台灣具何種意義時，戴傑回答，麥卡錫應該會明顯展現儘管中國對台灣採威壓行徑也會力挺台灣的態度。美國總統拜登曾說，如果台灣遭受攻擊，美國會出兵。美國國會也立法支援台灣。
他指出，問題在於美國將支援台灣的發言，對台灣而言究竟是否能信賴。尤其是在俄羅斯軍隊全面入侵烏克蘭後，台灣有事（兩岸衝突）之際，美國是否伸援，台灣民眾對此憂慮升高。美國總統拜登是民主黨籍，但目前眾議院共和黨籍議員居多，共和黨內對於美國援烏的懷疑聲音增加。
戴傑認為，這場蔡麥會晤，在確認美國超黨派挺台灣一事上具有意義。但他不認為這會大大改變在台灣的「疑美論」，效果或許有限。
他說，有關美軍會參與到什麼程度的問題取決於究竟會發生什麼事態。如果中國派兵全面進攻台灣，直接攻擊區域的美軍基地，美國應該會全面介入。但他認為會發生那種事態的可能性低。如果中國對台灣進行海上封鎖，加強經濟上的壓力，引發灰色地帶事態（不到明確武力攻擊），美國是否介入是個難題。
問及這次蔡麥會是否有助於遏阻中國的問題時，戴傑指出，問題之一是中國認為美國想助長台獨。中國所得到的訊息就是美國要支援台灣，他不認為一次會晤就能對中國的判斷造成影響。
至於這次蔡麥會晤是否稱得上「成功」，戴傑說，這次會晤如果沒變成新聞的熱門話題就稱得上成功。蔡總統和麥卡錫兩人都想藉由會晤展現台美的強固關係。但是台灣明年初將舉行總統大選，蔡總統如果說出挑釁的言詞，對台灣、對民主進步黨都沒好處。麥卡錫應該接獲建言，知道如果做出超乎預料的發言，中國勢必反彈。（編輯：郭中翰）1120406
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