上海復旦大學座談　馬英九勉青年「和平奮鬥振興中華」

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馬英九指出，這些年來，兩岸因為政治紛擾與疫情因素，各項交流中斷已數年，年輕的一代在這幾年網路上的趨勢日漸隔閡。他希望由他此行開始踏出第一步，讓兩岸年輕人重新恢復交流，在年輕的時候，能夠彼此交流，相互了解，多一分接觸，兩岸多一分情誼，友誼越深厚，兩岸之間衝突發生的機率就愈低。
馬英九說，最近看到大陸電視台製作了他個人祭祖掃墓的影片，點閱人數超過一億，他覺得這是非常好的現象，讓兩岸都感受到一樣的家國情懷。這次到湖南老家祭祖，帶著年輕朋友們走訪中國歷史的重要地點，踏尋兩岸共同記憶，才能共築更美好的未來，這是他對兩岸年輕朋友的期許。同時他也要邀請復旦大學的老師與同學們，能夠回訪台灣，由馬英九基金會來安排，他也會親自陪著你們一起到台灣各地走一走，體驗一下台灣的風土民情。
另外，馬英九也分享，這趟他到各地，都讓他想起他們中國人祖先都會留下的詩詞，例如在南京烏衣巷，想到劉禹錫的：「朱雀橋邊野草花，烏衣巷口夕陽斜。舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。」；到武漢就想到李白與崔顥寫的詩，李白的詩比較簡短、適合引用：「故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州。孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流。」；到了他老家湘潭，他的祖父書寫曾寫過對聯：「黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空的家訓」；到了重慶看抗戰遺跡，他想起「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍」；現在回到上海，「姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船」，都讓他非常有感觸。
馬英九說，復旦大學校名取自《尚書大傳》之「日月光華，旦復旦兮」，表示取之不盡，用之不竭的自力更生和勤奮向上，更蘊含復興中華的意義。正與他此行在中山陵題字：「和平奮鬥，振興中華」，可以說延續了國父在去世前所說的「和平、奮鬥、救中國」，希望兩岸年輕人未來能夠像復旦大學的校訓那般具有深意：「日月光華，旦復旦兮」，兩岸之間，能夠和平奮鬥，振興中華。