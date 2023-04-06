視察瓦磘溝整治 侯友宜：讓中永和生命之河回到最自然
新北市政府水利局針對30多年無法解決沉痾的瓦磘溝，從源頭端做污水用戶接管、礫間處理及渠底改善，最後引入清水等整治措施，不到2年的時間讓中永和人看見瓦磘溝的蛻變。新北市長侯友宜今（6）日特別前往視察，表示看到更多的鳥類、魚類生態回到都市裡，升級為兼具防洪減災、休閒遊憩、自然生態、人文歷史、文化創意的水岸空間，也盼未來持續朝新北市「六水」治理之「水育樂」「水生態」目標前進。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜在受訪時表示，經過這2年來的努力，將清水引進新店溪、改善抽水站、截留污水下水道，還有用傳統工法讓周遭的生態環境變得更優化，未來還希望朝水育樂、水生態繼續努力，讓周遭私有土地快速的容積轉移，增加更多的綠地、運動休閒地方，讓貫穿中永和的生命之河回到最自然生態育樂，讓生活品質會更好。
新北市政府水利局長宋德仁說明，為達到2年不發臭的目標，瓦磘溝透過渠底土質改善、增設抽水機、束縮河道加速排水及清水引入，源頭管理及積極投入工程改善，藉由上中下游各段改善工程，讓水流停滯造成臭味的問題大幅改善，也讓瓦磘溝渠底植栽綠化生長良好；環境變好了，昆蟲及鳥類自然會選擇適合棲息地方，搖身變成為充滿綠意兼具生態與休閒的都市角落。